Juanma Castaño prueba las gafas que usa Marcos Llorente… y confiesa que duerme mejor que nunca

La entrevista de Marcos Llorente en El Partidazo de COPE ha generado un auténtico revuelo mediático en España. El futbolista del Atlético de Madrid compartió sus hábitos de salud, entre ellos el uso de unas peculiares gafas con cristales amarillos y rojos, diseñadas para bloquear la luz azul y mejorar el descanso. La repercusión ha sido tal que el propio presentador del programa, Juanma Castaño, decidió probarlas en directo.

“Duermo mejor que nunca”, confesó Castaño ante la audiencia, asegurando que desde que las usa descansa “como no había dormido en la vida”. El periodista apareció en el estudio con las gafas puestas, bromeando: “Ya estoy en el mood”, mientras sus compañeros reaccionaban con sorpresa.

Según reveló Castaño, Llorente le escribió tras la emisión para decirle que estaba “flipado con la repercusión” de la entrevista. El interés ha sido masivo: “A mí me pregunta muchísimo la gente”, comentó el presentador, mientras Isaac Fouto añadía que recibe “acoso todos los días” con mensajes preguntando dónde conseguirlas.

El fenómeno ha trascendido lo deportivo. Llorente publicó un vídeo en Instagram defendiendo el uso de las gafas, basándose en su “opinión personal y en la biología”. Incluso oftalmólogos han intervenido en el debate para ofrecer su visión profesional sobre los efectos de la luz azul en el sueño.

Castaño cerró el tema con humor, asegurando que aunque ahora ve “las cosas de otra manera”, no va a “expresarlas como Fouto”, en referencia a su compañero. Lo que está claro es que el método Llorente ha conquistado a más de uno… y sigue dando que hablar.