Así podría tu cama estar afectando a tu salud: siete señales a tener en cuenta

Con la llegada de los meses más fríos y oscuros, muchas personas pasan más tiempo en la cama. Según una encuesta de la American Academy of Sleep Medicine, uno de cada tres adultos en EE. UU. duerme más en invierno, y otro estudio reveló que los participantes dormían una hora más en invierno que en verano. Pero este aumento en el tiempo de descanso podría estar exponiéndonos a riesgos ocultos entre las sábanas y en el dormitorio, advierte el doctor Menachem Jacobs, médico residente en el Hospital Yale New Haven.

El especialista señala que la mala calidad del aire, el moho oculto y el propio colchón pueden afectar silenciosamente al sistema inmunológico, favoreciendo enfermedades estacionales como resfriados y gripe. Entre los peligros más comunes, destaca la presencia de ácaros del polvo, que proliferan con el aire cálido y húmedo de la calefacción. Un colchón puede albergar más de medio millón de estos microorganismos, que se alimentan de células muertas de la piel y provocan alergias, asma o eccemas.

Otro problema frecuente son las paredes frías, especialmente en viviendas mal aisladas. Dormir cerca de superficies heladas puede dificultar la regulación térmica del cuerpo, generando dolores, fatiga y sueño de mala calidad. Los expertos recomiendan separar la cama de la pared para mejorar la circulación del aire y evitar el contacto directo con el frío.

Aunque parezca contradictorio, también sudamos durante el invierno. El doctor Jacobs explica que podemos perder hasta medio litro de humedad por noche, lo que convierte el colchón en un entorno húmedo ideal para bacterias y hongos. Para evitarlo, se aconseja ventilar la cama cada mañana y lavar la ropa de cama semanalmente.

La sequedad provocada por los radiadores es otro factor a tener en cuenta. El aire caliente puede resecar la piel, los ojos y las vías respiratorias, dificultando el descanso, especialmente en personas con asma. Además, el calor constante puede deteriorar el colchón, volviéndolo menos firme y menos higiénico. Lo ideal es mantener una distancia de 20 a 30 centímetros entre la cama y el radiador.

El moho es otro enemigo silencioso. Las paredes frías y húmedas favorecen su aparición, sobre todo si la cama está pegada a ellas. El moho puede crecer sin ser visible y liberar esporas que provocan tos, alergias y síntomas similares al resfriado. Para prevenirlo, se recomienda rotar el colchón, limpiar la condensación y dejar entrar luz natural.

Durante la temporada de gripe, las camas se convierten en focos de gérmenes. Virus y bacterias pueden sobrevivir en la ropa de cama durante días, facilitando el contagio entre miembros del hogar. Los expertos aconsejan lavar las sábanas cada una o dos semanas, o con mayor frecuencia si hay personas enfermas o mascotas, y desinfectar el colchón y cambiar las fundas de almohada con regularidad.

Finalmente, el exceso de abrigo puede ser contraproducente. Dormir con demasiadas capas o en ambientes muy cálidos interfiere con el descenso natural de la temperatura corporal necesario para un sueño reparador. Esto puede dejarte más cansado y vulnerable a infecciones. Lo ideal es usar ropa de cama ligera y transpirable, y mantener la habitación a unos 18 °C.

Tu cama debería ser un refugio, no una amenaza. Con pequeños ajustes, puedes convertirla en un espacio más saludable y protector este invierno.