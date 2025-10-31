Despiden a un conductor de autobús por encerrar durante horas a un pasajero en un nuevo ataque racial en Londres

Un conductor de la ruta 67 en Stamford Hill, al norte de Londres, ha sido despedido tras retener durante casi una hora a David Abraham, un pasajero judío, en lo que se investiga como un presunto ataque antisemita.

El incidente comenzó cuando Abraham dejó caer su tarjeta bancaria en la cabina del conductor, quien se negó a devolvérsela y le dijo: “Pareces un agente del Mossad. No me gustan los judíos.”

Abraham, visiblemente ortodoxo, se negó a abandonar el vehículo sin su tarjeta. En un vídeo grabado desde el interior del autobús, se le escucha suplicar: “Le estoy rogando al conductor que me dé mi tarjeta bancaria, pero no quiere dármela. No sé qué está pasando. El tipo dice que odia a los judíos; yo no le hice nada.”

El conductor lo ignoró mientras caminaba de un lado a otro del vehículo, y los demás pasajeros abandonaron el autobús durante la discusión. Finalmente, la policía acudió al lugar y devolvió la tarjeta a Abraham, quien denunció el hecho como un delito de odio al día siguiente.

En declaraciones al Jewish Chronicle, Abraham expresó: “No le hice nada. Estaba muy conmocionado. Entré en pánico y tuve miedo. No estoy a salvo.”

Transport for London (TfL) confirmó la suspensión y posterior despido del conductor, afirmando: “Este comportamiento es inaceptable. Adoptamos una política de tolerancia cero ante todas las formas de abuso y trabajamos en estrecha colaboración con la policía para perseguir a cualquiera que abuse de nuestros clientes o empleados.”

La Campaña contra el Antisemitismo también se pronunció: “Este incidente horrorizará a la gente decente de todo el país. Es indignante que alguien sea sometido a este tipo de trato degradante, y mucho menos por ser o simplemente parecer judío. Supuestamente, atrapar a un pasajero en un autobús y someterlo a insultos antisemitas no es solo una conducta vergonzosa; es potencialmente delictiva.”

La Policía Metropolitana indicó que no se reportó ningún delito en el lugar, pero que la denuncia formal fue presentada posteriormente. Las investigaciones continúan.