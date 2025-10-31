Condenan a un exsargento del Ejército británico por agredir sexualmente a una soldado de 19 años que luego se suicidó

Jaysley-Louise Beck, artillera de la Real Artillería británica, fue encontrada muerta en su cuartel del campamento Larkhill, en Wiltshire, el 15 de diciembre de 2021. Tenía 19 años. Esta semana, el exsargento mayor Michael Webber, de 43 años, ha sido condenado a seis meses de prisión tras admitir haberla agredido sexualmente meses antes de su fallecimiento.

Durante la investigación judicial, se escuchó que Webber, entonces de 37 años, le dijo a Jaysley que era hermosa, le puso la mano en la nuca, intentó besarla y le tocó el muslo. El juez Large señaló que “ella tuvo el valor y el buen juicio de decirte que pararas y que te fueras a la cama, pero persististe hasta el punto de que ella consideró que no estaría a salvo de ti ni siquiera si regresaba a su alojamiento”.

La joven quedó tan aterrorizada por el incidente, ocurrido en julio de 2021 durante una estancia en Thorney Island, que durmió en su coche esa noche por miedo. Aunque denunció la agresión a su capitán y a otro oficial superior, fue disuadida de seguir adelante con el caso. La policía nunca fue informada. Poco después, Webber fue ascendido, mientras que a Jaysley se le pidió que aceptara una carta de disculpa.

“Recibí una carta y él recibió un ascenso”, lamentó su madre, Leighann McCready, durante una emotiva declaración en el tribunal. “Tenía mucho miedo del Sr. Webber, tanto que decidió encerrarse en su coche”, añadió. “Se sintió impotente y traicionada. Tenía muchos planes para el futuro y confiaba en que quienes la rodeaban la protegerían, y después de esto, eso se acabó”.

Además de la agresión, Jaysley fue víctima de acoso emocional por parte de su supervisor, el bombardero Ryan Mason, quien le envió más de 4.600 mensajes en dos meses, declarando su amor de forma obsesiva. La madre de la joven aseguró que “la agresión a mi hija destrozó su fe en el sistema que se suponía que debía cuidarla”.

Tras la investigación judicial, un portavoz del Ejército británico reconoció que “deberíamos haber hecho mucho más para apoyarla y protegerla”. El forense concluyó que la falta de acción del Ejército contribuyó significativamente a su muerte, y que no había indicios de que el incendio se hubiera iniciado de forma intencionada. La causa oficial del fallecimiento fue inhalación de humo, agravada por una enfermedad arterial coronaria no diagnosticada.