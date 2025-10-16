Detenido por el presunto homicidio de una mujer en Guipúzcoa

Un hombre de 47 años fue detenido este miércoles por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz (Guipúzcoa), según ha informado el Departamento de Seguridad, informa Ep.

Según informa "El Diario Vasco" no hay indicios de que se trate de un crimen de violencia de género porque no parece que haya una relación entre la víctima y el arrestado, según fuentes policiales.

La Ertzaintza recibió este miércoles por la noche el aviso de la muerte de una mujer, de 53 años y nacionalidad española, en Zarautz. Inmediatamente se inició una investigación que, tras las primeras pesquisas, ha llevado a la Policía vasca a detener, por un presunto delito de homicidio, a un hombre de 47 años y nacionalidad española. La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido.