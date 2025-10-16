Una tiktoker denuncia que un pub de Londres le cobró más de 160 euros por llevar su propia tarta de cumpleaños

Helena Moody, comediante e influencer de 30 años, denunció públicamente que un pub del centro de Londres le cobró una tarifa de £7 por persona —más de 160 euros en total— por llevar una tarta de supermercado para celebrar el cumpleaños número 30 de su novia, Rhianna. El cargo, conocido como “cakeage”, se aplicó pese a que el local no ofrecía postres en su carta.

La joven relató en un video viral de TikTok, que acumula más de 300.000 visualizaciones, que había consultado previamente si podía llevar el pastel. El pub respondió afirmativamente, pero advirtió que se aplicaría una “comisión por pastel”. Al pedir detalles, le confirmaron que serían £140 por permitir el ingreso del dulce, ya que el grupo estaba compuesto por 20 personas.

Moody calificó la tarifa como “una burla” y decidió llevar el pastel igualmente. Al finalizar la reserva, encendió las velas y el grupo cantó “Feliz cumpleaños” en la calle, luego de que el personal del pub les pidiera que se retiraran.

La historia ha generado un intenso debate en redes sociales sobre las prácticas de cobro en el sector hostelero. Mientras algunos usuarios criticaron la tarifa como “diabólica”, otros defendieron la postura del local, señalando que muchos pubs enfrentan dificultades económicas y buscan compensar la pérdida de ingresos por postres no vendidos.

La comediante reconoció que entendía la situación del sector, pero insistió en que el cobro fue desproporcionado. “Es un momento difícil para los negocios, pero esto se pasó de la raya”, comentó. El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia en los cargos adicionales en restaurantes y pubs del Reino Unido.