Dos menores son condenadas por matar a un hombre al que atacaron entre risas y canciones

Tres adolescentes han sido condenadas por el asesinato de Anthony Marks, de 51 años, quien fue golpeado con el capó de un coche, perseguido, pisoteado y atacado con una botella de ginebra antes de ser abandonado en la estación de King’s Cross, donde fue hallado gravemente herido por la policía a las 5:25 de la mañana del 10 de agosto de 2024. Murió a causa de sus heridas el 14 de septiembre.

Las agresoras, Jaidee Bingham, Eymaiyah Lee Bradshaw-McKoy y Mia Campos-Jorge, tenían entre 16 y 17 años en el momento del ataque, que fue parte de una represalia vinculada a las líneas de narcotráfico del condado, donde trabajaban como parte de una red criminal.

Antes y después del asesinato, las adolescentes posaron para fotos sonrientes y grabaron vídeos cantando y riendo dentro de un coche, lo que permitió a los investigadores ubicarlas en la escena del crimen. Las imágenes encontradas en sus teléfonos, junto con mensajes que hacían referencia al ataque, fueron clave para su condena.

El inspector Jim Barry, de la Unidad de Delitos Especializados del Norte de la Policía Metropolitana, calificó el asesinato como “particularmente cruel” y subrayó que “las edades de Bingham, Bradshaw-McKoy y Campos-Jorge son impactantes, pero el hecho de que fueran adolescentes no excusa sus acciones violentas como parte de una red que ha sembrado el miedo y la intimidación en las calles de Londres”.

El juez del Old Bailey dictó sentencia el 30 de octubre de 2025. Bingham fue declarada culpable de asesinato por unanimidad, mientras que Bradshaw-McKoy y Campos-Jorge fueron condenadas por homicidio involuntario por mayoría. Las tres enfrentan largas penas de prisión.

El caso sigue abierto para Harry Gittins, de 36 años, acusado también de asesinato, cuya audiencia está prevista para el 5 de noviembre.