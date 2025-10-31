Un hombre es condenado a prisión tras apuñalar mortalmente a su mujer y afirmar que ella “quería morir”

En el Reino Unido, un entrenador de hockey ha sido condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años por el asesinato de su esposa. El crimen ocurrió en Droitwich Spa, Worcestershire, Inglaterra, en julio de 2024.

El acusado, Mohamed Samak, de 43 años, apuñaló seis veces en el pecho y el abdomen a su esposa Joanne Samak, de 49 años, en su domicilio. El tribunal escuchó que los vecinos se despertaron por gritos que duraron unos 10 segundos, antes de que todo quedara en silencio.

Una hora después del ataque, Samak llamó al 999 y afirmó haber encontrado a Joanne desplomada en la cama con un cuchillo en el vientre. Dijo que se había despertado para ir al baño y decidió ver cómo estaba su esposa, que dormía en una habitación separada. En el juicio, cambió su versión y aseguró que la vio apuñalándose a sí misma.

Sin embargo, los investigadores encontraron ropa ensangrentada escondida en el desván, y determinaron que Samak fingió seguir las instrucciones del operador para realizar RCP, aunque no tenía sangre en las manos cuando llegaron los paramédicos.

El juez Burbidge fue contundente al dictar sentencia: “Ella no tuvo oportunidad de defenderse ni de repelerlo. El golpe crítico atravesó su esternón y llegó hasta su corazón. Le habría causado un gran dolor. Habría muerto en 20 minutos. La apuñalaste más adentro del abdomen, dejando el cuchillo en su cuerpo.”

El tribunal también escuchó que Samak intentó encubrir el asesinato como suicidio para cobrar el seguro de vida y que se había reencontrado recientemente con una mujer francesa a la que había besado en el pasado. La relación con Joanne, según testigos, carecía de romance y llevaban vidas separadas.

El juez añadió: “Tuviste la oportunidad de salvarle la vida si lo que hiciste fue una aberración pasajera. Estabas capacitado en RCP y no llamaste a los servicios de emergencia de inmediato; necesitabas encubrir tu acto criminal lo mejor que pudieras. Esperaste y viste a tu esposa dar su último suspiro.”