Dos personas mueren en Nueva York tras fuertes inundaciones provocadas por las intensas lluvias

Las intensas lluvias que azotaron la ciudad el jueves provocaron inundaciones masivas en calles, estaciones de metro y viviendas, dejando un saldo trágico de dos personas fallecidas. Las víctimas, un hombre de 39 años en Brooklyn y otro de 43 en Manhattan, murieron tras quedar atrapadas en sótanos inundados, según confirmaron las autoridades locales.

El alcalde Eric Adams calificó la tormenta como “histórica”, señalando que la mayor parte del agua cayó en apenas diez minutos, lo que desbordó los sistemas de drenaje y paralizó el transporte urbano. Las imágenes compartidas por testigos muestran estaciones de metro convertidas en ríos, vehículos flotando en las calles y residentes luchando por salir de sus hogares.

La Oficina de Emergencias de Nueva York instó a la población a evitar zonas inundadas, árboles caídos y cables eléctricos expuestos, mientras los equipos de rescate trabajaban sin descanso para atender llamadas de emergencia.

Además de las víctimas mortales, los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark registraron retrasos significativos, y varios barrios como Queens, Brooklyn y el Bronx fueron declarados en estado de alerta por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades continúan evaluando los daños y han pedido a los neoyorquinos que extremen precauciones ante posibles nuevas lluvias. La ciudad, acostumbrada a desafíos climáticos, enfrenta ahora una nueva llamada de atención sobre la vulnerabilidad urbana ante fenómenos extremos.