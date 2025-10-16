Tu ducha está llena de bacterias que podrían enfermarte: haz esto para evitarlo

Aunque el baño es uno de los lugares donde más buscamos limpieza, recientes estudios advierten que la ducha puede ser un foco de bacterias potencialmente peligrosas para la salud. El principal motivo: la humedad constante, el calor y la acumulación de residuos de jabón y cal, que crean el ambiente perfecto para el crecimiento de microorganismos.

Según investigaciones publicadas por la Universidad de Colorado, los cabezales de ducha pueden albergar colonias de bacterias del género Mycobacterium, algunas de las cuales están relacionadas con infecciones respiratorias. Estas bacterias, al ser liberadas con el vapor del agua, pueden inhalarse sin darnos cuenta.

Además, se han detectado hongos y mohos que pueden provocar alergias, irritaciones cutáneas o problemas respiratorios, especialmente en personas con defensas bajas, asma o enfermedades pulmonares crónicas.

¿Qué puedes hacer para evitarlo?

Los expertos recomiendan una serie de medidas sencillas para mantener la ducha libre de microorganismos:

Limpia el cabezal de la ducha una vez al mes, sumergiéndolo en una mezcla de vinagre blanco y agua caliente durante al menos 30 minutos.

Ventila el baño después de cada ducha, dejando la puerta o ventana abierta para reducir la humedad.

Evita dejar esponjas, cepillos o botellas abiertas en la zona húmeda, ya que pueden acumular bacterias.

Reemplaza el cabezal cada seis meses o un año, especialmente si notas cambios en el flujo del agua o manchas de moho.

Seca las paredes y cortinas después de bañarte, para evitar la proliferación de moho.

Aunque la mayoría de las bacterias presentes en la ducha no representan un riesgo grave para las personas sanas, los especialistas subrayan que mantener una buena higiene del baño es clave para prevenir infecciones y alergias.

En resumen, la ducha, símbolo de limpieza y relajación, puede convertirse en una trampa invisible si no se cuida correctamente. Unos minutos de limpieza regular pueden marcar la diferencia entre un baño saludable y un caldo de cultivo bacteriano.