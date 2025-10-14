Esta diseñadora desvela un sencillo truco para que cualquier habitación parezca más grande

Cada vez son más los aficionados y profesionales de la decoración que comparten en redes sociales pequeñas estrategias para transformar cualquier habitación sin necesidad de grandes reformas. Una de las últimas en causar sensación ha sido la propuesta de Sandra (@sandras.home.life), creadora de contenido británica conocida por sus consejos de interiorismo en TikTok, que asegura que basta con modificar la forma en que colgamos las cortinas para que una habitación parezca más amplia.

En uno de sus vídeos, que acumula miles de visualizaciones, Sandra muestra cómo elevar la barra de las cortinas varios centímetros por encima del marco de la ventana y extenderla ligeramente más allá de los laterales. Este simple cambio, explica, genera la ilusión de techos más altos y amplía visualmente el espacio, aportando además un toque elegante.

La clave, según explica, está en guiar la mirada tanto hacia arriba como hacia los lados, aprovechando el recorrido de la tela y el efecto que crea en la percepción del entorno. Decoradores profesionales utilizan este juego visual desde hace años para maximizar la sensación de amplitud sin alterar la estructura de la vivienda.

Por otro lado, otros expertos como Zoe Warren, con más de una década de experiencia en diseño de interiores, insisten en que transformar una casa no depende únicamente del presupuesto. Warren señala que las piezas con historia, encontradas en mercadillos, tiendas de segunda mano o plataformas de compra-venta pueden marcar la diferencia y aportar carácter sin que ello suponga un gran gasto.

Ambos enfoques comparten una misma idea: la creatividad, más que el dinero, es el verdadero motor de la decoración con impacto. Un simple cambio en la altura de unas cortinas o la incorporación de un mueble antiguo pueden bastar para que cualquier zona de la casa gane amplitud, estilo y personalidad.