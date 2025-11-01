Fin de semana largo: todos los festivos de noviembre 2025

Desde las vacaciones de verano y con la vuelta a la rutina, los españoles están a la espera de poder disfrutar algún día libre antes de las vacaciones de Navidad. Con la llegada de noviembre, ahora muchos se preguntan si hay o no puente, ya que a los que están acostumbrados caen en sábado o domingo. En España, los festivos son diferentes en el ámbito educativo y laboral. Por ejemplo, el día 31 de octubre cierran colegios en Almería o Guadalajara, pero si se mantiene la jornada laboral. Ante esto, muchos españoles se preguntan si podrán disfrutar de un puente en el mes de noviembre.

Los festivos de noviembre 2025 en España

España mantiene sus ocho días festivos comunes, a los que se suman los festivos autonómicos y locales. Según el calendario nacional, la única fiesta establecida en todo el territorio español será el día 1 de noviembre. Sin embargo, este cae en sábado por lo que no afecta a nadie salvo a aquellas empresas que de normal abran, como en el caso de los comercios o supermercados. Por tanto, en la mayor parte del país, no disfrutarán de un festivo hasta diciembre. Aun así, hay comunidades autónomas que, por su calendario tanto laboral como educativo, si tendrán días libres:

Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos Lunes 3 de noviembre : Festivo académico

: Festivo académico Domingo 9 de noviembre : Nuestra Señora de la Almudena

: Nuestra Señora de la Almudena Lunes 10 de noviembre: Festivo local en Madrid

¿Por qué no hay clase el 3 de noviembre?

Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el calendario laboral de 2025, confirmando que el lunes 3 de noviembre no será festivo a nivel nacional, varias comunidades autónomas han decidido declarar día no lectivo en el calendario escolar, permitiendo a los estudiantes disfrutar de un largo fin de semana. Es el caso de Madrid, Galicia, Aragón y Asturias, a las que se suman algunas provincias de Andalucía como, Córdoba, Granada y Almería.

Cambio en la festividad de la Almudena

El festivo de la Virgen de la Almudena se celebra cada 9 de noviembre, en honor a la patrona de la ciudad de Madrid. En 2025, cae en domingo, y según la normativa laboral de la Comunidad de Madrid, los festivos locales que coinciden en domingo se trasladan al lunes siguiente para que los trabajadores puedan disfrutar de ese día libre. Por eso, el lunes 10 de noviembre será el día festivo en Madrid capital, sustituyendo al domingo 9.