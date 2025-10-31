Un hombre muere asfixiado tras quedarse atrapado en el spa de un hotel durante un incendio

Anthony Barnes, un empresario británico de 48 años, perdió la vida tras quedar atrapado en el spa del hotel Jaal Riad, un resort de cinco estrellas en Marrakech, Marruecos. Barnes tenía reservada una sesión de masaje cuando se produjo una pequeña explosión, seguida de un estallido de llamas, según testigos del personal del spa.

Los trabajadores corrieron a pedir ayuda, pero cuando regresaron, el humo era demasiado denso para acceder al interior y tratar de extinguir el fuego. Los bomberos llegaron unos 20 minutos después, pero según la forense Caroline Jones, “tuvieron dificultades para acceder y no parecían tener el equipo de respiración adecuado”.

Barnes, que era copropietario de una empresa de reclutamiento, se encontraba en el hotel junto a colegas, quienes estaban en la piscina cuando vieron al personal correr hacia el edificio. El humo salía por el techo, y uno de los testigos vio a un hombre desatornillando paneles para permitir que el humo escapara.

Un hombre fue sacado en camilla unos 90 minutos después del inicio del incendio. Sus compañeros lo reconocieron como Barnes, y declararon que no parecía moverse en ese momento. Fue declarado muerto más tarde ese mismo día.

La investigación concluyó esta semana y determinó que no había indicios de que el incendio se hubiera iniciado de forma intencionada. La causa oficial de la muerte fue inhalación de humo, agravada por una enfermedad arterial coronaria subyacente y no diagnosticada.

También se informó que un trabajador del hotel falleció en el mismo incendio, aunque su identidad no ha sido revelada.