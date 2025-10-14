Horrorland España 2025: el parque del terror extremo a las puertas de Barcelona

La oscuridad vuelve a caer sobre Vilassar de Dalt. A solo 15 minutos de Barcelona, Horrorland Scream Park reabre sus puertas este Halloween 2025 con una propuesta renovada que eleva el listón del terror inmersivo en Europa. Cuatro nuevas experiencias, siete casas del terror y una producción audiovisual de primer nivel consolidan a este parque como uno de los referentes mundiales del género.

Qué es Horrorland y dónde está

Instalado en el recinto del parque acuático Illa Fantasia, Horrorland se ha ganado el título de “mejor scream park de Europa” tras acumular varios premios en los Scare Awards. Su éxito radica en una fórmula única, transformar un espacio familiar en un complejo de pesadillas cinematográficas durante la temporada de Halloween.

El parque abrió el 10 de octubre y estará hasta el 16 de noviembre de 2025, con horario nocturno y aforo limitado. Las fechas más demandadas incluirán el acceso a Inferno’s Club, una afterparty donde el terror se mezcla con música, animaciones y estética underground, recomendada para mayores de 18 años.

Las siete casas del terror de Horrorland 2025

Entre las novedades de 2025 destacan Aquaphobia, ambientada en un pueblo pesquero maldito donde los ahogados regresan del fondo del mar; y Survival Maze Cyberpunk, una prueba futurista con nuevos asesinos, desafíos por rondas y la humorista Eva Soriano como presentadora.

Regresan también clásicos del parque como Dr. Heinz’s Asylum, galardonado en los Best Horror Awards 2024; Trashville, una ciudad sin ley donde el horror se respira en cada esquina; y McAbro, el restaurante de comida rápida más macabro del planeta. Completan la lista Bloodbuster, una experiencia slasher con guiños al cine de terror, y Night Hunters, donde vampiros y licántropos se enfrentan bajo la luna llena.

Para los más atrevidos, la casa Exxxorcismo [+18], solo disponible con entrada VIP, ofrece una experiencia individual y extrema, no apta para todos los públicos.

Espectáculos y animación: del miedo al show

Horrorland no se limita a los sustos. Cada jornada se completa con cinco espectáculos en directo:

Tarot , una introducción a las criaturas del parque.

, una introducción a las criaturas del parque. FuckTruck , que narra el origen del icónico McAbro.

, que narra el origen del icónico McAbro. Eternal Live y Blood & Fire , que cierran la noche con fuego, música y efectos visuales.

, que cierran la noche con fuego, música y efectos visuales. Luces, cámara, Horror 2, un espectáculo multimedia de nueva generación.

Entre casa y casa, los visitantes se cruzan con actores caracterizados, photocalls interactivos y zonas de descanso tematizadas. El objetivo es que no haya ni un solo minuto sin tensión.

Entradas y precios

Las entradas para Horrorland 2025 ya están disponibles en la web oficial desde 42 euros. La entrada general da acceso a las siete casas del terror, los espectáculos y la fiesta Inferno’s Club. Quienes prefieran evitar las colas pueden optar por el pase Fast Pass, que permite acceso prioritario a las atracciones por 79 euros.

La modalidad VIP, con un precio desde 139 euros, incluye acceso a la experiencia extrema Exxxorcismo, repetición en una atracción a elegir, fotopass digital, camiseta exclusiva y ventajas adicionales en la zona de juegos. Todas las opciones están sujetas a disponibilidad y se recomienda reservar con antelación, especialmente en los fines de semana cercanos a Halloween.

Horrorland visto desde las redes

En redes sociales, el fenómeno Horrorland se vive como una cita anual para los amantes del terror. Una de las creadoras que ha documentado su visita es la influencer @albazamoraexpo, con más de 205.000 seguidores en TikTok, quien calificó la experiencia como “el mejor scream park de Europa” en un vídeo que se ha viralizado en la plataforma.

En su publicación, Zamora recorre las distintas atracciones puntuándolas una a una: “Aquaphobia ha sido muy angustiante, Trashville de las mejores, y Blockbuster, decía entre risas, el mejor show de todos”. La creadora también destacó la profesionalidad de los actores y la ambientación de cada espacio, confirmando que “superó todas nuestras expectativas”.

Su testimonio coincide con el entusiasmo general de los asistentes, que cada año agotan las entradas y comparten vídeos que se cuentan por millones de visualizaciones.

Consejos para vivir Horrorland al máximo

Compra las entradas con antelación: las fechas cercanas a Halloween se agotan rápido.

las fechas cercanas a Halloween se agotan rápido. Evita calzado abierto o prendas delicadas: algunas casas como Aquaphobia implican mojarse.

algunas casas como Aquaphobia implican mojarse. Llega temprano y revisa el mapa del parque para planificar las colas.

y revisa el mapa del parque para planificar las colas. Si te atreves con experiencias extremas, elige la entrada VIP y accede a Exxxorcismo.

Disfruta también de los espectáculos y del ambiente: Horrorland es tanto terror como espectáculo teatral.

Horrorland Scream Park 2025

Horrorland Scream Park 2025 reafirma su posición como el parque del terror más completo de Europa. Su combinación de efectos especiales, narrativa cinematográfica y ambientación profesional lo convierten en una experiencia única en España. A medio camino entre un festival y una película de miedo en vivo, cada edición demuestra que el terror, cuando se hace con arte, también puede ser una forma de celebración.

Este Halloween, quien se atreva a entrar en Horrorland sabrá que no todos los gritos se quedan dentro del parque.