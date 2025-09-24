Mel Robbins, autora y conferencista: “No eres responsable de lo que piensen los demás, y eso es liberador”

Durante años, muchas personas han vivido con la sensación de que deben mantener a todos contentos: evitar conflictos, solucionar problemas ajenos, explicar cada decisión personal. La Let Them Theory rompe con esa dinámica y plantea una idea simple pero liberadora: "Déjalos". Déjalos estar molestos, confundidos, decepcionados. No es tu trabajo gestionar las emociones, expectativas u opiniones de los demás.

La autora y conferencista Mel Robbins, conocida mundialmente por sus libros de desarrollo personal y su pódcast The Mel Robbins Podcast, es quien ha popularizado esta teoría. En sus palabras: "Nunca priorizarás tu propia felicidad hasta que aprendas a dejar que otros sean infelices. Si la felicidad de los demás siempre viene antes que la tuya, nunca tendrás tiempo ni energía para cuidar de ti mismo".

Cuatro verdades clave para recuperar tu paz

Robbins explica que la Let Them Theory se basa en entender lo que no es tu responsabilidad:

La felicidad de los demás: cada persona debe gestionar sus propias emociones.

cada persona debe gestionar sus propias emociones. Sus problemas: intentar rescatarlos constantemente puede ser incluso perjudicial.

intentar rescatarlos constantemente puede ser incluso perjudicial. Su comprensión de tus elecciones: no necesitas la validación de todo el mundo.

no necesitas la validación de todo el mundo. Sus opiniones sobre ti: la libertad real llega cuando dejas de buscar aprobación externa.

Vivir con más autenticidad

La autora insiste en que este enfoque no es egoísmo, sino una forma de recuperar energía para lo que de verdad importa: la vida personal, los proyectos propios y la salud mental. "El éxito real no está en gustarle a todo el mundo, sino en vivir una vida que te haga sentir orgulloso de ti mismo", concluye Robbins.