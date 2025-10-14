Mercadona busca personal de reparto: tres días a la semana y 1.300 euros al mes

Mercadona es una de las compañías líderes del sector de la distribución, consolidándose como un referente en el ámbito de la alimentación, el consumo y la gestión empresarial. Con el paso de los años, la empresa ha sufrido un crecimiento exponencial que la ha llevado a convertirse en la mayor cadena de supermercados del país.

Por ello, Mercadona amplía su plantilla con frecuencia y ofrece nuevos puestos de trabajo. La compañía suele publicar ofertas buscando trabajadores para puestos en concreto, con unas condiciones laborales muy favorables.

Y es que recientemente, la compañía ha lanzado a través de su portal de empleo una oferta de repartidor con contrato fijo y un sueldo muy competitivo.

¿En qué consiste la oferta?

Tal y como se explica, los empleos que se ofertan tienen que ver con la preparación de pedidos en bloques logísticos de Mercadona. Entre las funciones del puesto se encuentra la carga, picking, empaquetado y el movimiento interno de mercancías.

En concreto, la función principal es la de preparar paquetes para hacer llegar a los clientes los productos que piden de manera online. Tras ello, el trabajador tiene que conducir hasta el destino, descargar y entregar la compra en la casa o lugar de recepción indicado por el cliente.

Un repartidor de Mercadona realiza la entrega diaria al centro Regina Mundi / Foto: Ke-Imagen larazon

Requisitos para acceder al empleo

Una de las grandes ventajas de este puesto es que la compañía no requiere el requisito de experiencia previa, algo que sin duda facilita el acceso a personas que no tienen experiencia en logística. Tan solo es necesario contar con carnet de conducir para poder acceder al puesto.

Condiciones del empleo

Para el desempeño de las funciones, Mercadona ofrece en este caso una formación remunerada, así como proyección laboral dentro de la empresa. Respecto a los horarios, el trabajador conoce cuáles son los turnos el día 20 del mes anterior.

En cuanto al sueldo, Mercadona ofrece con contrato fijo dos turnos diferentes en relación al perfil del candidato. Uno de 40 horas a la semana, en turnos rotativos de mañana y tarde, con una retribución mensual de hasta 2.280 euros.

Sin embargo, existe otra oferta donde se ofrece un contrato fijo y la modalidad de trabajo es de tres días por semana. En este caso, el sueldo bruto mensual partirá de los 948 euros y podrá aumentar hasta los 1.283 euros con los complementos o pluses que se apliquen.

Cómo inscribirse a las ofertas de Mercadona

Para registrarse y aplicar a una oferta, el aspirante debe crear un perfil personal en la plataforma de empleo, completar sus datos personales y profesionales, y adjuntar un currículum actualizado. Además, es recomendable redactar una breve carta de presentación o motivación, en la que se expliquen las razones por las que el candidato desea formar parte de Mercadona, destacando sus cualidades, habilidades y disponibilidad geográfica o horaria.