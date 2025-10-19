Un misterioso objeto espacial se estrella en una granja y desata el pánico

Un objeto de aspecto extraño y aún en llamas fue hallado el sábado por la tarde en una carretera de acceso poco transitada del desierto del oeste de Australia, cerca de un sitio minero a unos 30 kilómetros de la localidad de Newman. Lo más desconcertante: no había marcas en el suelo que indicaran cómo llegó allí.

El hallazgo activó una respuesta multiagencial liderada por la Policía de Australia Occidental, que acordonó la zona y alertó a los servicios de emergencia. Las primeras inspecciones sugieren que el objeto está hecho de fibra de carbono y podría tratarse de un depósito de presión envuelto en material compuesto, posiblemente parte de un cohete o nave espacial.

La Oficina Australiana de Seguridad del Transporte confirmó que no proviene de una aeronave comercial, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de basura espacial. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran el objeto ardiendo sobre la arena roja del desierto, y luego su estructura carbonizada tras extinguirse el fuego.

La Agencia Espacial Australiana se ha sumado a la investigación para determinar el origen exacto del cilindro, que guarda similitudes con otros restos de reentrada atmosférica registrados en el país. En 2023, otro fragmento de gran tamaño apareció en la costa occidental, y en 2022, una bola de fuego cruzó los cielos de Victoria y Tasmania, proveniente de un satélite ruso.

Aunque el objeto ya ha sido asegurado y no representa una amenaza para la población, el incidente ha despertado el interés de expertos y curiosos, evocando casos previos de avistamientos de OVNIs y impactos de basura espacial en Australia. Las investigaciones continúan.