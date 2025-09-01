Los muertos por altas temperaturas en agosto ascienden a 2.177, casi el doble que en 2024

En agosto se han producido 2.177 muertes atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone casi el doble de las registradas en agosto de 2024, cuando fallecieron 1.271 personas, según la estimación del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

La mayoría de las muertes tuvieron lugar durante la ola de calor sufrida entre el 3 y el 18 de agosto, cuando 1.441 personas perdieron la vida a causa de las altas temperaturas.

Gran parte de los fallecidos por calor tenían más de 65 años (2.099) y, en especial, más de 85 (1.428).

Por sexos, 1.300 eran mujeres frente a 877 hombres, según este sistema gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza sus cálculos no en base a muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.

En lo que va de periodo estival, que comprende del 15 de mayo al 30 de septiembre, coincidiendo con el tiempo que el Ministerio de Sanidad mantiene activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, han fallecido por calor 3.651.

Esto supone un 81 % más que en el mismo periodo que el año pasado, a falta de que termine septiembre.

De estos fallecimientos, el 40 % se han contabilizado durante la última ola de calor, que en su última semana dejó más de 100 víctimas mortales al día, cuando más en el puente: el domingo 17 de agosto fue el de mayor sobremortalidad (125), seguido del sábado 16, con 113.

Asimismo, en agosto se han rebasado las cifras de todo julio, cuando las defunciones achacables al calor ascendieron a 1.060 frente a las 672 de 2024 (57 %).

Mientras, en junio fueron 407, 12 veces más que el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 32. Por último, en la segunda quincena de mayo se estimaron 8, seis más que en 2024.

Como más matan las altas temperaturas es de forma indirecta, agravando enfermedades que se tenían previamente, de ahí que la mayor parte de los fallecidos sean personas mayores; pero también lo puede hacer de forma directa y fulminante en forma de golpe de calor.

En este sentido, hasta el 19 de agosto al menos 23 personas han perdido la vida por uno en lo que va de verano, cuatro de ellas mientras estaban trabajando. Además, hay otro caso en investigación.

De esta forma, y a falta de un mes para que concluya el periodo estival, las muertes por golpe de calor ya han superado las registradas todo el verano del año pasado, que finalizó con 17, y el de 2022, cuando fueron 20.

Se acerca así al más letal, el de 2023, cuando murieron 24 personas por esta causa, según los datos de Sanidad, informa Efe.