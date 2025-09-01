Es oficial: Mercadona tiene el mejor producto para triunfar al aire libre y su adobo casero es el secreto

La búsqueda de soluciones rápidas y sabrosas para las comidas diarias se ha convertido en un verdadero desafío en muchos hogares. En respuesta a esta necesidad, los supermercados innovan constantemente en su oferta de productos listos para cocinar, y en esta línea, Mercadona ha lanzado una propuesta que busca aunar tradición y comodidad: unas brochetas de cerdo adobadas que se presentan como una alternativa práctica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. De hecho, esta facilidad para tener una comida lista sin los tediosos pasos previos ha sido destacada, comparando incluso cómo Mercadona ha simplificado la preparación a un precio muy asequible en otros productos similares.

El secreto de su atractivo es un adobo clásico, elaborado a base de ingredientes tan reconocibles en la cocina española como el pimentón, el ajo, la cebolla y el aceite vegetal. Esta combinación de sabores familiares garantiza un resultado gustoso y con carácter. Los pinchos se comercializan en un formato pensado para el consumo familiar o individual, en una bandeja que contiene aproximadamente 330 gramos de producto y cuyo precio de venta es de 3,23 euros, una cifra que lo posiciona como una opción muy asequible.

Además, una de las grandes ventajas de esta propuesta de la cadena de supermercados es el ahorro de tiempo en la cocina. El hecho de que la carne ya venga cortada, ensartada y adobada elimina gran parte del proceso de preparación, convirtiéndola en un recurso ideal para aquellos que disponen de pocos minutos pero no quieren renunciar a una comida con fundamento.

Una gran polivalencia para adaptarse a cualquier cocina

Por otro lado, la versatilidad de estas brochetas a la hora de prepararlas es uno de sus puntos fuertes. Han sido concebidas para adaptarse a diferentes situaciones y gustos, permitiendo su cocción en una barbacoa, lo que las convierte en una opción perfecta para reuniones al aire libre ahora que llega el buen tiempo. El calor de las brasas potencia el sabor del adobo y le confiere a la carne ese toque ahumado tan característico y apreciado.

Asimismo, para quienes prefieran métodos más caseros o no dispongan de un espacio exterior, estas brochetas de cerdo también ofrecen excelentes resultados en la cocina de casa. Pueden cocinarse de forma rápida y sencilla en una sartén convencional, logrando un dorado uniforme y una textura jugosa. Igualmente, son aptas para la freidora de aire, un electrodoméstico cada vez más presente en los hogares españoles que permite cocinarlas con menos grasa y en muy poco tiempo, obteniendo un acabado crujiente por fuera y tierno por dentro.