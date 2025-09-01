Hogar
Por qué hay que tirar sal en el váter al llegar de vacaciones
Un gesto tan simple como este puede marcar la diferencia después de las vacaciones, evitando malos olores y facilitando la limpieza posterior
Después de unas semanas fuera de casa, lo último que pensamos es en el estado del váter. Sin embargo, los fontaneros y expertos en limpieza recomiendan un sencillo truco para evitar olores y mantener la higiene: echar un poco de sal en el inodoro.
Evita malos olores
Durante las vacaciones, el agua estancada en el váter puede convertirse en un caldo de cultivo de bacterias y desprender olores desagradables. La sal, gracias a su poder desinfectante y absorbente, ayuda a neutralizar esos malos olores de manera natural.
Combate las manchas y la cal
El paso del tiempo y la falta de uso favorecen la aparición de sarro, restos de cal y manchas difíciles de eliminar. Verter un par de cucharadas de sal gruesa y dejarlas actuar unos minutos antes de tirar de la cisterna contribuye a disolver parte de esos depósitos.
Una solución ecológica y económica
A diferencia de algunos productos químicos agresivos, la sal es una alternativa barata y respetuosa con el medioambiente. No daña las tuberías ni el esmalte del váter, y se puede combinar con vinagre para un efecto aún más potente de limpieza.
Cómo aplicarlo
- Antes de usar el váter al regresar, vierte dos o tres cucharadas de sal gruesa en la taza.
- Deja reposar durante 15-20 minutos.
- Tira de la cadena para enjuagar.
Un gesto tan simple como este puede marcar la diferencia después de las vacaciones, evitando malos olores y facilitando la limpieza posterior.
✕
Accede a tu cuenta para comentar