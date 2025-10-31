Otro solicitante de asilo en Reino Unido, condenado por agredir sexualmente a una mujer a la salida de una discoteca

Un solicitante de asilo que ingresó ilegalmente al Reino Unido en una embarcación en 2022 ha sido condenado por violar a una mujer joven en la ciudad de York. El agresor, identificado como Eid Anwar Fathi Najjar, de origen egipcio, fue descrito por el tribunal como “un depredador sexual” que tenía fama de acechar a mujeres solas en el club nocturno Vudu Lounge, ubicado en Swinegate.

La víctima, que se había separado de sus amigas durante una ruta de bares en la madrugada del 6 de julio, fue vista por testigos como “completamente fuera de sí”. Najjar la sujetó con fuerza dentro del local y, cuando intentó tomar un taxi, la obligó a caminar en dirección contraria. Posteriormente, fue encontrada semidesnuda y desorientada en el centro histórico de York, tras haber sido violada presuntamente en un callejón.

La joven, que no puede ser identificada por razones legales, no recordaba lo ocurrido, pero presentaba moretones en el brazo y el muslo, y declaró a la policía que “sentía que había tenido un encuentro sexual” sin su consentimiento. Su bolso y teléfono fueron hallados por dos hermanos en un callejón cercano, quienes la ayudaron a contactar con las autoridades.

Las cámaras de seguridad del club mostraron a Najjar saliendo del local con la víctima en menos de diez minutos, ignorando las advertencias de un guardia de seguridad que le pidió que la dejara en paz por estar visiblemente intoxicada. Najjar fue arrestado en su domicilio, donde inicialmente dio un nombre falso y mintió sobre los hechos, alegando que el sexo fue consensuado y que la mujer se desnudó voluntariamente. Tras ser confrontado con las imágenes, guardó silencio.

Durante la audiencia preliminar, la fiscal Chimwemwe Chabwera reveló que Najjar era conocido por el personal del club por acosar a mujeres solas, y que no tenía derecho legal a permanecer en el país. Su solicitud de asilo había sido rechazada, aunque las autoridades migratorias no habían iniciado su deportación.

Najjar cambió su declaración a culpable de violación y agresión sexual y fue recluido en prisión preventiva a la espera de sentencia, prevista para diciembre. El juez Sean Morris advirtió que “una condena de prisión es inevitable”.

Otro hombre, Mohammed Abrahim Abuzet, de 25 años, también fue arrestado por el mismo caso, pero los cargos contra él fueron retirados por la fiscalía.