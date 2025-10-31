Por qué hay padres comprobando los caramelos de Halloween con un imán: ya hay alertas en Polonia y Texas

Un vídeo de TikTok publicado por la cuenta @veroirysentir, con casi 900.000 reproducciones, muestra la creciente preocupación de muchas familias por la seguridad de los dulces repartidos en Halloween. En él se habla del llamado candy checking, una práctica que consiste en revisar los caramelos uno a uno —incluso con imanes— antes de dárselos a los niños.

En el vídeo, la creadora asegura que está “alucinando” con la cantidad de publicaciones de madres pasando imanes sobre chucherías para comprobar si contienen materiales metálicos. Aunque al principio creía que se trataba de un bulo, explica que las autoridades de Polonia y de Texas, en Estados Unidos, han lanzado recientemente alertas oficiales tras detectarse casos de caramelos manipulados. Según detalla, en algunos casos se hallaron agujas, clavos y cuchillas, y la policía pidió a los padres revisar todos los dulces antes de que los menores los consumieran.

El vídeo, que supera ya las 900.000 visualizaciones, cita estos incidentes y señala que la práctica del candy checking —revisar o pasar un imán por los caramelos— se ha extendido entre las familias como medida de precaución. “Yo desde luego me he quedado loca con esto”, comenta la autora, quien recomienda comprobar que los envoltorios estén intactos y sin señales extrañas, una costumbre poco extendida en España pero habitual en varios países.

De la alerta policial a la viralidad en redes

Las advertencias sobre objetos extraños en golosinas no son nuevas, pero cada año resurgen con fuerza durante Halloween, impulsadas por las redes sociales. La preocupación por la seguridad de los menores ha llevado a muchos padres a compartir vídeos sobre cómo examinar los dulces, y a algunos a equiparse con detectores de metales o imanes caseros.

Aunque no existen evidencias generalizadas de casos masivos, las fuerzas de seguridad han pedido extremo cuidado en países donde se han registrado denuncias. En Polonia, la policía continúa investigando los hallazgos de objetos metálicos en caramelos distribuidos en fiestas infantiles, mientras que en Texas, varias familias denunciaron incidentes similares tras desfiles escolares.