Se queda dormido y vuelca en una carretera del Valle del Baztán

En la tarde de hoy, sobre las 19:00 horas, se ha producido un accidente de circulación consistente en una salida de vía con vuelco de un turismo en el kilómetro 2 de la carretera NA-8303, término municipal de Baztan (Navarra)

El siniestro se produjo cuando el único ocupante del vehículo, según manifestó, se quedó dormido. No se registró ningún herido. La incidencia fue atendida por patrullas de seguridad ciudadana de Urdax y Olagüe; pasadas las ocho de la tarde se restableció la normalidad y se abrió la carretera al tráfico.