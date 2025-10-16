Tatúan un insulto en la frente a un niño en un brutal caso de acoso escolar

Kao, un niño de 10 años de la provincia de Kanchanaburi, fue víctima de un cruel episodio de acoso escolar cuando sus compañeros le tatuaron la palabra “py” en la frente.* Utilizaron una máquina de tatuajes improvisada —una aguja de coser conectada a un bolígrafo— para marcar su piel con insultos en la cara, brazos y piernas.

Las imágenes del menor comenzaron a circular en redes sociales, cuando un buen samaritano pidió ayuda para eliminar los diseños ofensivos. La tatuadora local Janjira “Frame” Kaewket se ofreció voluntariamente a ayudar tras ver la publicación en Facebook.

El 4 de octubre, Kao fue atendido en el estudio de Janjira, donde recibió una crema anestésica antes de someterse a un tratamiento láser para eliminar las marcas. Las fotografías lo muestran acostado tranquilamente en una silla reclinable mientras la profesional trabaja sobre su piel.

“Me impactó que alguien se atreviera a tatuar a un niño tan pequeño”, declaró Janjira. “Le aseguré que los tatuajes podían borrarse fácilmente porque solo se usó una herramienta casera.” La extracción duró unos 15 minutos, aunque la anestesia necesitó una hora de aplicación por la edad del menor.

Kao confesó que obedeció a los niños mayores sin entender las consecuencias. Tenía más de diez marcas en las piernas, todas eliminadas en la primera sesión. Janjira estimó que se necesitarán tres sesiones para borrar completamente los tatuajes y prometió realizar el trabajo sin cobrar.