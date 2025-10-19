El truco definitivo para mantener a las palomas y otros pájaros alejados de tu jardín o terraza

Muchas personas cuentan con un porche, jardín o terraza en su vivienda. En ellos, quizás una mesa y silla para relajarnos con el buen tiempo, plantas que florecen y que crecen en un ambiente que da armonía y belleza al lugar, y tal vez luces para la noche que genere un efecto precioso. Sin embargo, los humanos no son los únicos que disfrutas de estos lugares, sino también los pájaros o las palomas, así como otras aves, que pueden incluso ocasionar desperfectos. Así, cada vez se buscan más métodos y trucos para espantarlos y mantenerlos lo más lejos posible de nuestra terraza, porche o jardín.

Y es que en ocasiones, estos animales pueden resultar molestos. Quizás no su presencia como tal, sino el riesgo a que cause ciertos desperfectos: daños en el mobiliario o en los adornos de nuestra terraza o jardín, desperfectos, o incluso ensuciando con heces (como es el caso de las palomas).

Por fortuna, existen algunos trucos caseros y definitivos para espantar a estas aves y mantenerlas lo más alejadas posible de esta zona del hogar.

Qué hacer para alejar a los pájaros, palomas y demás aves de mi terraza o jardín

Quizás el más popular método usado para mantener alejados a los pájaros de terrazas y jardines es el de los búhos espantapájaros, es decir, usar una figura de búho que puede colocarse en distintas localizaciones simulando su presencia, lo que hace que las aves eviten acercarse.

Otro método muy conocido es el de usar CDs en una cuerda, que además es una opción bastante económica. Usamos estos discos que no necesitemos y formamos un cinturón, de tal forma que el brillo que producen cuando la luz se refleja en su zona trasera puede ayudar a espantar a los pájaros, evitando así que vuelen sobre nuestros jardines y patios o se posen en la zona.

Otro opción, algo menos económica, es la de usar altavoces con ultrasonidos, otro método inofensivo de mantener a las aves alejadas de estos lugares. Se trata de usar estos aparatos y colocarlos por diferentes rincones del lugar, de tal manera que puedan emitir un sonido imperceptible para los humanos, pero lo suficiente molesto para estos animales, lo que genera que acaben siendo espantados.

Y quizás otro método conocido es el directamente bloquear la zona con redes, mayas o simplemente techar la zona, aunque queda menos estético. De estos, quizás se puede recurrir a unas mallas que sean transparentes para minimizar la visibilidad.

Por qué la gente está poniendo pinchos para espantar a pájaros y palomas de los jardines, terrazas y demás lugares de nuestra casa

Más allá de otros métodos, el que está triunfando sobre todo en las ciudades es el de instalar pinchos. Un método útil, aunque tiene la desventaja de que podemos hacer daño al animal o provocar accidentes.

Para instalar estos pinchos, debemos limpiar y secar la superficie, tales como ventanas, cornisas, balcones y demás, y luego aplicar un sellador o adhesivo fuerte en la base de los pinchos, así como fijarlo directamente con tornillos. Debemos cubrir todas las áreas vulnerables sin dejar huecos para que este sistema sea efectivo por completo.

Si queremos evitar el riesgo de causar daño innecesario al animal, en el lugar de estos pinchos podemos usar productos en gel que se aplican sobre barandillas y balcones, muy efectivo puesto que cuando entra en contacto con las patas del pájaro que intente posarse sobre nuestra zona, le resultará tan desagradable que será espantado y se marchará volando.