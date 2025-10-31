El vídeo viral de un profesor aplicando castigos "de guardería" en una universidad: "Sentadita contra la pared"

Más de 21 millones de personas han visto el vídeo publicado por la cuenta @utk.socialmedia en el que un profesor universitario envía a una alumna a “la esquina” por llegar tarde a clase. La escena, grabada dentro de un aula, mezcla humor y sorpresa por el insólito método disciplinario.

En las imágenes, el docente reprende a la estudiante con tono firme pero calmado: “Has llegado tarde otra vez. ¿Qué dije que pasaría?”. Tras recordarle las consecuencias, le ordena el “castigo en la esquina” y precisa: “Nada de silla, te sientas con las piernas cruzadas en el rincón”, "sentadita contra la pared". La alumna obedece entre las risas de sus compañeros, mientras la cámara enfoca al otro extremo del aula, donde otro estudiante cumple su propio castigo.

A ese segundo alumno, al parecer sorprendido comprando online durante la clase, el profesor le impone escribir en la pizarra, una y otra vez, la misma frase: “No compraré en línea”. La escena evoca los castigos escolares más tradicionales, pero adaptados al contexto universitario, lo que ha provocado miles de comentarios entre la incredulidad y la diversión de los usuarios.

Humor educativo y viralidad instantánea

El vídeo, difundido desde la cuenta institucional de la Universidad de Tennessee (@utk.socialmedia), ha acumulado más de 21 millones de reproducciones y ha convertido al profesor en un fenómeno viral. Muchos usuarios destacan el tono humorístico del castigo y lo interpretan como una estrategia para reforzar la disciplina con ironía, evitando actitudes disruptivas sin perder el sentido del humor.

Otros comentarios reflexionan sobre los diferentes estilos docentes y el reto de mantener la atención del alumnado en una época marcada por la distracción digital. Pese a que el vídeo fue grabado como una escena ligera dentro del campus, su repercusión ha trascendido el ámbito académico, generando debate sobre los límites del humor en el aula y las nuevas formas de enseñanza viralizadas a través de TikTok.