El viento impide aterrizar en el aeropuerto de Bilbao a un vuelo de Madrid, que ha tenido que regresar

Tenía que aterrizar en el aeropuerto de Loiu a las 7:40 horas

Las fuertes rachas de viento que se están registrando este viernes han impedido aterrizar en el aeropuerto de Bilbao a un vuelo procedente de Madrid, que ha regresado a su origen, según han confirmado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, el vuelo procedente de Madrid tenía que aterrizar en el aeropuerto de Loiu a las 7.40 horas, pero no ha sido posible debido a las rachas de viento que se estaban registrando. En los otros dos aeropuertos vascos, por el momento, no se han producido incidencias.

