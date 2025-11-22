Esta telenovela española lleva años arrasando en todo el mundo, pero lo mejor es que está gratis en streaming

Ambientada en un universo de mansiones señoriales, secretos familiares imposibles de ocultar y pasiones prohibidas que chocan con las normas sociales de la época, esta producción española se ha ganado un hueco en el corazón del público. Su mezcla dedrama, romance y giros inesperados la ha convertido en una de las ficciones diarias más vistas del país, consolidándola como más estables del panorama televisivo actual.

La ficción está ambientada en un palacio cordobés del siglo XX donde conviven el ritmo del servicio y las obligaciones de la familia principal, un espacio en el que cada día aparecen pequeñas tensiones que afectan a todos. Entre gestos que parecen insignificantes y decisiones que pesan más de lo que aparentan, las relaciones se complican y cada personaje intenta encontrar su sitio sin llamar demasiado la atención.

Un éxito que crece capítulo a capítulo

Esta serie es ni más ni menos que La Promesa, un proyecto que ha sabido construir su propio universo dentro de la tele de sobremesa. Lejos de apoyarse únicamente en el decorado de época, la historia avanza gracias a las tensiones internas de la familia Luján y a la presencia de un servicio que también mueve buena parte de las tramas. Todo lo que ocurre en el palacio termina afectando al conjunto de personajes.

La llegada del personaje de Jana Expósito en medio de una celebración familiar marca un antes y un después en la rutina del palacio. No viene por casualidad y, aunque intente mantenerse en segundo plano, su presencia termina afectando al día a día de la casa. Se cruza con Manuel de Luján, heredero de la familia, y a partir de ahí surgen situaciones que influyen tanto en él como en el resto de personajes.

El reparto reúne a intérpretes como Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Manuel Regueiro, María Castro y Joaquín Climent, a los que se suman Antonio Velázquez, Teresa Quintero, Alicia Bercán, Andrea del Río, David Janer y Ana Goya, entre otros nombres que completan un elenco amplio y muy presente en las tramas.

Dónde ver esta serie

La serie puede verse cada tarde en La 1 y está disponible íntegra bajo demanda en RTVE Play, donde se pueden consultar todos los episodios emitidos hasta el momento. Su acogida demuestra que el género de época sigue teniendo espacio en la televisión actual. La serie ha recibido varios premios a nivel nacional y, a nivel internacional, obtuvo el Emmy Internacional 2024 a mejor telenovela.

Producida por la gallega Bambú Producciones, una de las compañías más reconocidas de la ficción española y responsable de títulos tan destacados como Gran Hotel, Las chicas del cable o Fariña.