Gemini for Home no estará disponible en todos los altavoces de Google: estos son los dispositivos compatibles

El pasado 1 de octubre Google presentó las grandes novedades dentro de su ecosistema inteligente para el hogar y una de las más destacadas fue Gemini for Home, un nuevo asistente personal para el hogar potenciado con Inteligencia Artificial (IA) que se integra en la nueva app de Google Home para ofrecerte una experiencia más conversacional y facilitarte la realización de las tareas en el hogar.

Esta es, sin lugar a dudas, una de las actualizaciones más esperadas por los entusiastas de la domótica y el hogar inteligente y aunque obviamente llegará a los nuevos dispositivos Home y Nest, por desgracia, no estará disponible todos los altavoces inteligentes actuales de la gran G.

Por este motivo, hoy te venimos a confirmar que altavoces inteligentes de Google serán compatibles con Gemini for Home y cuáles recibirán todas las funciones de este nuevo asistente personal con IA para el hogar.

Gemini for Home llegará a todos estos altavoces de Google

Google ha actualizado, recientemente, la página web de soporte de Gemini for Home confirmando todos los modelos de dispositivos inteligentes de la marca que serán compatibles con la nueva Gemini for Home, los cuales te pasamos a detallar a continuación:

Google Home

Google Home Mini

Google Home Max

Google Home Hub

Nest Audio

Nest Mini (2.ª generación)

Nest Hub Max

Nest Hub (2.ª generación)

Google Nest Wifi Point

Eso sí, debes saber que, aunque todos estos altavoces, pantallas y routers inteligentes de Google podrán usar la nueva IA para el hogar de la compañía de Mountain View, solo unos pocos podrán aprovechar todas las funciones de Gemini for Home.

En concreto, tan solo estos 4 dispositivos de Google podrán usar Gemini Live, el modo conversacional del chatbot de IA que te permite hablar con la IA de una forma mucho más natural, pudiendo interrumpirla cuando habla y no tener que usar constantemente el comando OK, Google:

Google Nest Mini (2.ª gen.)

Google Nest Audio

Google Nest Hub (2.ª gen.)

Google Nest Hub Max

Sea como fuere, si tienes uno de estos altavoces o pantallas de Google y quieres usar Gemini Live, tendrás que pasar por caja, ya que para poder usar esta funcionalidad de IA deberás contratar la nueva suscripción 'Google Home Premium'.

Asimismo, Google ha confirmado que Gemini for Home llegará este mismo mes de octubre a los usuarios "early access" de EE. UU. que tengan alguno de estos dispositivos y que se desplegará en el resto de regiones del mundo, incluida España, a lo largo de estos próximos meses.