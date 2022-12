Google actualiza SpamBrain para combatir los enlaces “spam” en los resultados del Buscador

Google ha anunciado una actualización de su sistema basado en inteligencia artificial para la detección de spam en los resultados del Buscador que pretende terminar con algunas de las prácticas más extendidas a la hora de posicionar páginas web. Además de detectar directamente lo que es spam, SpamBrain identificará a las webs que compran enlaces y a las que los proporcionan para ayudar a mejorar de manera artificial la posición en los resultados de búsqueda de Google.

Con más de 130.000 millones de páginas webs indexadas y una cuota de mercado casi monopolista, del 91,88% en junio de 2022 según datos de StatCounter, las primeras posiciones en las SERP (Search Engine Results Page o página de resultados del motor de búsqueda) aseguran tráfico de usuarios para las webs que las consiguen. Por lo que no es de extrañar que muchas subviertan las reglas que sigue Google con su buscador para posicionarse con contenidos que no tienen la calidad que la compañía demanda y, sobre todo, no responden a la intención de búsqueda del usuario. Y dada la importancia que Google concede al enlazado de las webs con otros sitios para determinar su calidad, la compraventa de links es uno de los negocios establecidos desde hace muchos años en torno al Buscador con multitud de webs que los venden en paquetes, generalmente a bajo precio.

La actualización December 2022 link spam afecta a las búsquedas en todos los idiomas, su despliegue durará hasta el próximo día 28 de diciembre y, como suele suceder con cada actualización relevante que Google aplica a su buscador, provocará fluctuaciones en los resultados de búsqueda durante unos días, a veces semanas.

En cualquier caso, no toda compraventa de enlaces está mal vista por Google. También la considera una actividad económica normal en Internet y que no contraviene sus políticas si se realiza con fines publicitarios y de patrocinio y los enlaces están correctamente identificados en el código HTML de la web con los atributos “no follow” o “sponsored”.

Google considera enlaces spam a todos los obtenidos para la manipulación artificial de los resultados de búsquedas y con esta actualización SpamBrain castigará en las SERP tanto a las webs que prestan este tipo de servicios como a las que contengan este tipo de enlaces. Entre este y otros casos, Google también considera link spam a prácticas como el exceso de intercambio de enlaces (“enlaza con mi sitio y yo enlazaré con el tuyo”), el uso de servicios automáticos o programas para crearlos o comentarios en foros que incluyan enlaces optimizados en las publicaciones o en la firma.

El sistema de prevención de spam basado en inteligencia artificial de Google fue lanzado en 2018. En 2021 identificó seis veces más sitios con spam que en 2020 y redujo el procedente de pirateos en un 70% y el de texto autogenerado en plataformas de alojamiento en un 75%. Según Google, mas del 99% de las búsquedas están libres de spam.