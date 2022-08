La anécdota de «El Gran Wyoming» con Bárcenas: «La agenda de baile la tengo llena»

El espacio de Atresplayer Premium «Usted Está Aquí» está sirviendo a El Gran Wyoming para que recupere de la hemeroteca recuerdos de su larga trayectoria, tanto como cómico como comunicador de la política española. Después de su paso por «Caiga Quien Caiga» y sus más de diez años presentando «El Intermedio» pocos hay que conozcan mejor la clase política de nuestro país.

En una de sus charlas con David Trueba ha desvelado uno de los mayores riesgos de su profesión, perder la objetividad y la distancia respecto a los políticos. «Yo he tenido problemas con todos los partidos y gobiernos de este país. Y cuando esto ocurre suelen invitarte a comer u ofrecerte un encuentro privado para que les conozcas en persona. Pero yo siempre me he negado, son capaces de presentarte a tus hijos». Así, El Gran Wyoming es uno de los que prefiere no cometer el error de «humanizar» a los personajes que protagonizan su programa de infoentretenimiento, ya que considera que eso podría causar que hiciese peor su trabajo y perder el compromiso con la audiencia.

Pero a pesar de este sentido ético también quiso aclarar que él no es ni se siente periodista, y que por lo tanto entiende que los profesionales de la información sí accedan a esa clase de encuentros, comidas o entrevistas. Entiendo que para un periodista sea una erección entrevistar a Luis Bárcenas (extesorero del PP), pero cuando a mí me lo ofrecieron lo rechacé». «La agenda de baile la tengo llena», contestó.