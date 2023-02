Máximo Pradera contra Blanca Paloma y “Eaea”: “Es imposible que este truño gane nada”

El calendario del Benidorm Fest no acaba con la elección del representante español para el Festival de Eurovisión. Los dos últimos años nos hemos acostumbrado por las redes sociales a tener que leeer todo tipo de opiniones sobre los candidatos cuando aún lo son, luego de los finalistas y por supuesto del ganador o ganadora. Ya sucedió con Chanel, que al final se tuvo que reconocer y algunos retractar, después de conseguir el tercer puesto en Turín. Ahora el foco está puesto en Blanca Paloma y su “Eaea”.

Y si los comentarios son habituales, los protagonistas también. Le ha faltado tiempo al escritor, periodista y presentador Máximo Pradera, que desde su altavoz de Twitter ha querido expresar su opinión sobre la cantante ilicitana y su tema, propuesta de España para Liverpool 2023, pero como un ataque directo.

Un tuitero planteaba con un vídeo de Blanca Paloma la pregunta: “Esta es la canción que nos va a representar en Eurovisión. ¿Qué os parece?”. Ahí entraba Pradera: “Un villancico-murga para competir en Eurovisión”, contestó el escritor, que no contento con los calificativos matizó la idea y añadió un vaticinio fatal: “Es imposible que este truño gane nada”. Por si quedara alguna duda hizo un llamamiento a estrellas de antaño: “¡Vuelve, Peret! Mocedades, ¿dónde estáis?”.

Hay que tener en cuenta que los tuiteros le han recordado que no les importa cómo valore Pradera al candidato y sólo sirva para el efecto contrario a modo de irónica “bendición”. Como le recuerda @Miguelahc92 con un “Gracias Max” porque su tuit contra chanel y “Slomo”: “Hemos perdido la sana costumbre de oír la música. La canción de Chanel, ni tiene música, ni tierne letra. SOlo es una murga de letra vomitiva en spanglish, de una tía buena que presume de pasta. Una tía como para Berlusconi. Con mi bum bum y les tengo dando zoom zoom on my yummy”. Al final quedó en tercera posición.

Inmediatamente los tuiteros y eurofans le han colocado en el grupo de personas que critican la propuesta, entre otras cosas porque no siguen el festival. “Un comentario muy desafortunado por tu parte...” es lo más suave que le han dicho. “Hay que tener poca vergüenza para hablar así del trabajo de alguien. Uno puede ser una caca como persona y como compañero profesional, tener poco criterio y no tener ni p.i. de lo que habla, pero al menos, la máxima debería ser que no se note #Shame”, le apunta otro