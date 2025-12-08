Semana triste para los fans de Adara Molinero, una de las últimas reinas de los realities televisivos en nuestro país, compartiendo reinado con otra grande de la pequeña pantalla como es Sofía Suescun. La joven de 32 años de Alcobendas dice adiós a los concursos de televisión, tal y como ha confirmado ella misma en sus redes sociales. A través de un video publicado en su cuenta personal de Instagram, Adara Molinero anuncia su retirada de los realities: "Siento en mi corazón que ha llegado el momento de tomar otro camino", espetaba entre lágrimas tras una envidiable carrera frente a las cámaras durante casi una década, desde su aparición en 'Gran Hermano 17' hasta su última participación en la segunda edición All Stars de 'Supervivientes', ganado entre medias la séptima edición VIP de 'Gran Hermano' y quedando en segunda posición hace dos años en 'Supervivientes 2023'.

Adara Molinero dice adiós a la televisión en busca de emprender un nuevo camino profesional

Adara Molinero se despidió de sus seguidores con un vídeo cargado de emoción en el que, tras repasar algunos de sus momentos más icónicos en televisión, anunció la decisión más determinante de su carrera. Con la voz quebrada por la nostalgia, confesó: "Quiero daros una noticia, me retiro de los realities", una frase que marcaba el cierre definitivo de una etapa que, según recordó, le había acompañado durante casi una década. La ganadora de 'GH VIP 7' explicó que este adiós no era improvisado, sino una reflexión meditada tras sentir que había completado su ciclo: "Es como despedirme de esta etapa que tanto me ha dado, despedirme de 9 años donde he hecho muchísimos realities. Yo me he entregado al completo 100 por 100". Con sinceridad, admitió que ya no se siente capaz de volver a enfrentarse al aislamiento y la intensidad emocional de un formato que, pese a haberle dado tanto, también la ha desgastado profundamente: "Psicológicamente y físicamente no soportaría volver a aislarme… ese sufrimiento que conlleva un reality". Aun así, dejó claro que sigue amando este mundo: "Amo la televisión con todas mis fuerzas", aunque ahora su corazón le pide avanzar hacia otra dirección: "Siento en mi corazón que quiero tomar otro camino profesional". Antes de cerrar el vídeo, agradeció a su público todo el apoyo recibido: "Gracias a todos los que habéis estado detrás de la pantalla". Y, mirando al futuro, confirmó que seguirá activa en redes y con nuevos retos: "Iniciaré otros proyectos con muchísima ilusión… yo valgo también para muchísimas otras cosas. Se acabó", finalizó así su alegato confirmando su despedida de la pequeña pantalla.