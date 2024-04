Ana Rosa Quintana opina sobre el fichaje de Broncano por RTVE: "Ha sido utilizado políticamente"

El mundo del entretenimiento y la comunicación en España se ha visto sacudido por el fichaje de David Broncano y su popular programa 'La Resistencia' por parte de RTVE. Tras un mes de incertidumbre y negociaciones, el acuerdo finalmente se concretó, pero no exento de controversia.

La reconocida presentadora Ana Rosa Quintana no ha permanecido ajena a este debate y ha expresado sus opiniones durante una clase magistral en la Universidad Camilo José Cela. Quintana, fiel seguidora del trabajo de Broncano, lamentó lo que describió como "una gran faena" al humorista. "Creo que le han hecho una gran faena a Broncano. Yo soy seguidora de Broncano, me encanta Broncano y él no tiene la culpa de todo lo que le ha pasado", expresó Quintana ante los estudiantes.

La presentadora no dudó también en señalar a la influencia política de Moncloa en todo el proceso, refiriéndose al revuelo generado en el seno de RTVE durante el mes de reuniones y negociaciones que precedieron al acuerdo. Según sus palabras, la destitución del director de contenidos y la presidenta interina de RTVE fue producto de "un movimiento político que terminó perjudicando directamente a Broncano".

"A Broncano le han hecho una oferta, él ha dicho lo que cuesta su programa y ya. Lo que pasa es que Televisión Española está actuando de una manera que creo que no es buena para Broncano y que imagino que, si yo estuviera en su pellejo, estaría deseando que no me aprobaran el programa, que lo han aprobado", explicó Quintana. La presentadora también destacó que la forma en que se ha gestionado el contrato por parte de RTVE no favorece los intereses del humorista. "Ha sido absolutamente utilizado políticamente", afirmó.

Asimismo, Quintana hizo hincapié en la relación entre Broncano y la publicidad, señalando que al humorista "no le gustan los programas con publicidad", lo cual encuentra en sintonía con la ausencia de publicidad en RTVE. Finalmente, Ana Rosa Quintana concluyó sus declaraciones en el encuentro con los estudiantes de la Universidad Camilo José Cela cargando contra la cadena pública y cuestionando la idoneidad de fichar a un comunicador con influencia política desde Moncloa. "Lo que no puedes hacer es lo que se ha hecho", sentenció.