Susanna Griso analiza la actualidad política esta noche en 'El Hormiguero'

Este martes, la maestra de ceremonias matinal de Antena 3, Susanna Griso, será una de las grandes invitadas de esta próxima semana en el programa líder de la televisión en España. 'El Hormiguero'celebrará el 20 aniversario de 'Espejo Público' y para ello cuenta con la visita de la presentadora del magacín matinal del canal principal de Atresmedia.

Una de las caras visibles de Atresmedia

Susanna Griso Raventós nació el 8 de octubre de 1969 en Barcelona y es una de las periodistas y presentadoras más destacadas de la televisión española. Desde 1998 trabaja en Antena 3, consolidándose como una de las figuras clave de la cadena. Comenzó en Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats y posteriormente condujo Antena 3 Noticias 2, donde cubrió eventos de gran relevancia como elecciones generales, atentados y bodas reales. En 2006 dio un giro a su carrera al convertirse en la presentadora de "Espejo Público", un magacín matutino de actualidad, análisis político y entrevistas, que se ha consolidado como referente informativo en España. Durante su trayectoria en la cadena ha presentado programas especiales sobre acontecimientos históricos como la proclamación de Felipe VI y elecciones autonómicas y generales. En 2014 realizó programas especiales sobre 'El tiempo entre costuras' y en 2016 condujo 'Dos días y una noche', donde entrevistó a personalidades destacadas en un formato más personal. Su labor en 'Espejo Público' la ha convertido en una de las periodistas más influyentes del país, manteniendo un estilo cercano y riguroso en la cobertura de la actualidad. Su profesionalismo y experiencia la han hecho merecedora de diversos reconocimientos en el ámbito del periodismo televisivo.

Susanna Griso, entusiasmada con la temporada 20 de 'Espejo Público': "Este año me voy a mojar más que nunca" Antena 3

Resto de invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Tras Susanna Griso, la música se apoderará del plató de Antena 3 con la visita en el ecuador de la semana de David Bustamante. El cantante cántabro esta de estreno y enseñará en el programa líder de la televisión española (ayer con José Sacristán 15.7% de share y una media de 1.859.000 espectadores) su nuevo tour inédito por los mejores teatros de España. El colofón final lo pondrá el jueves Leiva, quien presenta en 'El Hormiguero' el largometraje, 'Hasta que me quede sin voz', que llegará a los cines dentro de una semana, el viernes 17 de octubre.