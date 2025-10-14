Gerard Piqué y Plex se pasan de listos con una broma a la Guardia Civil y les acaban persiguiendo: "Eran del Real Madrid"

Plex ha vuelto a YouTube dos meses después de su último video y ha contado con la presencia de dos leyendas del fútbol español como son Gerard Piqué (FC Barcelona) y Marcelo Vieira (Real Madrid). Los tres han protagonizado bromas ocultas a desconocidos por las calles de Madrid, destacando la realizada por el ex central culé a dos guardias civiles que estaban de servicio y que no les hizo mucha gracia la presencia de Piqué, tal y como afirma el catalán en el video.

En el minuto 12 del video, más o menos en el ecuador del mismo, los tres protagonistas se encontraban un coche de la Guardia Civil. Es entonces cuando Gerard Piqué saca pecho y decide hacerle una pregunta. Bromea de forma irónica con el independentismo catalán, dejando caer que le preguntaría sobre el procés, para finalmente acercarse a ellos para que los guardias civiles les indicasen donde se encuentra La Rozas, la ciudad deportiva de la Federación Española de Fútbol, lugar que conoce a las mil maravillas por su amplia trayectoria en la Selección Española.

Tanto Plex como Marcelo se partían de risa ante la atónita situación. Tras una breve conversación Piqué regresaba al coche con una sonrisa tras haber hecho los deberes. Confesó que los ánimos de los guardias civiles fueron de más a menos, llegando a ni mirar al exfutbolista del Barça. Ambos le confesaron a Pique que eran del Real Madrid. Finalmente, la Guardia Civil paró el coche de Plex, pidiendo la documentación a todos los presentes, por lo que esta broma pudo salirle muy cara a uno de los creadores de contenido más importantes de nuestro país.