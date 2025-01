Una de las estrellas de la serie los Bridgerton revela que no le han invitado a participar en la siguiente temporada

La aparición de Phoebe Dynevor en la serie Bridgerton marcó un antes y un después en el éxito del programa. Sin embargo, la actriz que encarnó a Daphne Bridgerton, protagonista central de la primera temporada, reveló recientemente que no ha sido contactada para participar en la cuarta entrega de la serie.

¿Adios definitivo a Daphne?

En una entrevista reciente con "The Direct", Dynevor confesó que aún no la habían llamado y que creía que la cuarta temporada se estaba filmando en ese momento, por lo que seguía esperando esa llamada. Estas declaraciones han levantado sospechas entre los fans, quienes especulan sobre la posibilidad de que la actriz esté ocultando información, siguiendo el ejemplo de Andrew Garfield en su momento. No obstante, su ausencia en la tercera temporada parece indicar lo contrario.

Los seguidores del drama de regencia han notado cómo los personajes centrales de cada temporada tienden a pasar a roles secundarios o incluso a desaparecer. Tras protagonizar la primera temporada, Daphne tuvo apariciones esporádicas en la segunda, pero estuvo completamente ausente en la tercera.

Cambios en la narrativa de "Bridgerton"

Cada temporada de Bridgerton adapta un libro diferente de la serie escrita por Julia Quinn. La cuarta entrega se basará en "An Offer from a Gentleman", que sigue la historia de Benedict Bridgerton. Aunque Daphne tiene un papel menor en esta novela, las decisiones de adaptación de Netflix han demostrado no ser estrictamente fieles a las obras originales.

Por ejemplo, en Romancing Mister Bridgerton (centrado en Colin y Penélope), Daphne y Simon juegan un papel clave al presentar un baile crucial. Sin embargo, esta escena no fue incluida en la tercera temporada, dejando claro que la serie no teme modificar la historia según las necesidades del guión.

Primeras imágenes de la segunda parte de la tercera temporada de "Los Bridgerton" Netflix

Nostalgia por la familia "Bridgerton"

Una de las quejas recurrentes entre los fans es la reducción de las interacciones familiares. Si bien los libros de Quinn destacan los lazos entre los hermanos, la serie ha limitado estas dinámicas para centrarse en las nuevas parejas protagonistas. A medida que el elenco crece, la posibilidad de reunir a todos los Bridgerton en una sola escena se vuelve más difícil.

Los seguidores de Phoebe Dynevor esperan que esta situación cambie y que Netflix encuentre la manera de reincorporar a Daphne, aunque sea en un papel secundario. Mientras tanto, la incertidumbre sigue envolviendo su posible regreso.

El futuro de la serie

Con cada temporada, "Bridgerton" amplía su universo de personajes y profundiza en las historias individuales de los hermanos. Sin embargo, esto también ha generado tensión entre quienes desean ver más de los miembros originales del elenco.

¿Será la cuarta temporada un nuevo capítulo sin Daphne? Los fans tendrán que esperar para descubrirlo, pero una cosa es segura; "Bridgerton" sigue siendo un fenómeno que mantiene a su audiencia al borde del asiento, temporada tras temporada.