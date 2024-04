Más que una ficción, «Red Flags» es una suerte de realismo sociológico

La factoría creativa de Atresmedia no deja de impresionar. Ya no digo sorprender, porque poco a poco nos estamos acostumbrando a que sus apuestas, siempre valientes y arriesgadas, superen la anterior y mantengan una línea en la que pisar arenas movedizas ya no parece tan peligroso. Simplemente, lo hacen, dan el paso y no solamente salen airosos sino que, además, abren el camino para los que vienen detrás entre el reconocimiento generalizado. Basta mirar sus últimas ficciones propias, con títulos como “Las noches de Tefía”, “Zorras”, “La Red Púrpura” o “Vestidas de azul”, para entenderlo.

Y en esa apuesta hay que sumar ahora “Red Flags”, la nueva producción, en colaboración con Zeta Studios, que se estrena hoy mismo en atresplayer con los dos primeros capítulos de los ocho que la componen. “Red Flags” es una serie rompedora y atrevida, pero sin la intención de parecerlo. Es decir, no pretende educar ni dar lecciones, tampoco escandalizar ni llamar la atención, al contrario, su único propósito es el de contar varias historias que convergen en una única realidad, la que hoy vivimos todos dentro de una sociedad cambiante, hacerlas visibles porque simple y llanamente están ahí, pero a veces no podemos o no queremos verlas. “Al final”, expresó a LA RAZÓN Ibrahima Kone, uno de los protagonistas de la serie, “son cosas que nos suceden a todos en mayor o menor medida, todos cometemos errores para luego evolucionar y convivir con ello. Y ‘Red Flags’ es eso, identificar los límites, aprender a ver las situaciones con una perspectiva amplia y ser conscientes de hasta dónde podemos llegar con los demás y de lo que es sano permitir con nosotros mismos”.

Creada por Nando López, autor de “La edad de la ira”, más que una ficción, la serie es una suerte de experiencia del realismo sociológico que sucede al otro lado de nuestra zona de confort. Se convierte, en la práctica, en una herramienta que nos permite entender a la Generación Z, esa que muchas veces nos parece inaccesible. Mar Isern, otra de las protagonistas, coincida al afirmar que “al fin y al cabo, nuestros padres nos conocen en casa, pero una vez que abrimos la puerta y salimos de ahí, si la comunicación no es buena, realmente no saben cómo nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno. Y la serie ofrece esa otra perspectiva, abre la puerta a nuestro”.

Y todo esto se consigue a través de un drama adolescente centrado en las vidas sexuales y emocionales de Toni (Diego Rey), Érika (Mar Isern), Luna (Iría del Valle) y Walter (Ibrahima Kone), cuatro jóvenes que llegan a conocerse gracias a la búsqueda, en redes sociales, esa en la que ahora sus relaciones parecen más reales que la vida misma, de un espacio en donde puedan compartir sus miedos, problemas, decepciones con sus recientes experiencias íntimas sin ser juzgados ni recibir “hate”. En la opinión de Diego Rey, “es cierto que ahora nuestra generación, en general, parece convivir mejor con temas de identidad o de sexualidad, entre otras cosas, pero hay muchas situaciones que nos pueden empujar a caer en los mismo errores de siempre y somos nosotros mismos los que nos juzgamos y nos volvemos a equivocar. Es cuando necesitamos comunicarnos, compartir lo que nos pasa sin filtros, sin miedos, para poder crecer”, precisó.

Así crean “Red Flags”, un grupo en el que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad, un lugar seguro, uno que, según Iría del Valle “se convierte en un salvavidas. Acuden allí porque no encuentran un sitio en el que se hable su idioma, se puedan entender sus problemas sin ser juzgados y sientan que no están solos. Son los problemas de comunicación de siempre, pero que ahora se desarrollan en otro entorno, con otras circunstancias”, concluyó.

La verdadera importancia de “Red Flags” es que en ese entorno, el racismo, la homofobia, el bullying, los desórdenes alimenticios, la salud mental y tantos otros males dejan de ser eje o foco de denuncia, sino que todo gira entorno a nuestra manera de relacionarnos con esos problemas, en nuestra capacidad de empatía y de entender qué es lo que nos lleva a cometer esos errores, y todo esto sucede de una forma tan natural que resulta esclarecedora y fácil de entender. El resultado es un brillante retrato de una realidad oculta para muchos.

¿Quién es quién en “Red Flags?

Mar Isern es Érika, es una mujer madura y crítica, apasionada por las referencias feministas y LGTBIQ+. Su físico no normativo se combina con una intensidad por sus ideas que puede llevarla a la intransigencia. Experimentó acoso y luchó contra un trastorno alimentario en su adolescencia, dejando secuelas en su madurez.

Diego Rey, interpreta a Toni, se obsesiona con su cuerpo y lo exhibe en selfies desde el gimnasio, donde pasa mucho tiempo. Amante de la música, remezcla temas y ocasionalmente pincha en fiestas. Aunque no oculta su homosexualidad, tiene prejuicios internos y rechaza la "pluma", reflejo de sus propias inseguridades.

Iría del Valle, encarna a Luna, se siente incomprendida en su ciudad pequeña. Carece de referentes diversos y teme salirse de lo convencional en vestimenta o pareja. Su verdadera identidad queda oculta para evitar rechazo social.

Ibrahima Kone, en el papel de Walter, es un joven racializado de clase media-alta, criado por su madre debido a su ausencia por trabajo. Estudiante de bachillerato, ama la lectura y aspira a ser escritor sin depender de la ayuda materna, destacando como bookstagramer.

El reparto se completa con Gabriel Guevara, Diego Garisa, Pau Gimeno, Lizeth San Martín, Jacobo Camarena, Son Khoury, Laura Rozalén, Vera Cruz, Westley Camps, Xoan Fórneas, Oskar de la Fuente o Carlos Troya, entre otros. La serie está dirigida por Ian de la Rosa y Estel Díaz, guionizada por Nando López y Estel Díaz y cuenta con la producción ejecutiva de Montse García, Antonio Asensio, Paloma Molina y Xavi Toll, así como Lucía Alonso Allende como coproductora ejecutiva. «Red Flags» es una serie de Atresmedia TV en colaboración con Zeta Studios.