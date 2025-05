Quién es JJ, Johannes Pietsch, ganador de Eurovisión: hijo de cocinera y defensor del amor queer

Johannes Pietsch, también conocido bajo el seudónimo JJ, fue el ganador del Festival de Eurovisión 2025, que se celebró el sábado en Basilea. Con su excepcional talento vocal y su puesta en escena, fusionando lo atemporal con lo contemporáneo, este joven nacido en Viena el 29 de abril de 2001 llegó como ángel caído cantando al amor doloroso no correspondido y rebelándose contra etiquetas como una forma de resistencia. Transmitió belleza, fuerza, autoaceptación y una magia auténtica y muy cautivadora.

Aunque nació Viena, creció en Dubái y con quince años regresó a su país natal, donde se formó en la prestigiosa Ópera de Viena como contratenor y compositor. Por su bagaje, funde ópera y pop, logrando un encuentro armonioso entre lo clásico y lo contemporáneo.

69th Eurovision Song Contest - Grand Final GEORGIOS KEFALAS Agencia EFE

"Wasted Love", la canción ganadora, es un derroche de emociones y melancolía ante un amor no correspondido con una estructura lírica repetitiva. Un canto a la diversidad que se sirve de la metáfora del mar que compuso junto a la cantante Teodora Spiric, conocida como Teya, quien en 2023 representó a Austria en Liverpool junto a Salena con la canción "Who the Hell Is Edgar?".

Hijo de cocinera

Hasta su regreso a Austria, Pietsch estudió en la Escuela Internacional Alemana de Dubái. Su padre, de nacionalidad austríaca, es un técnico especializado en informática; su madre, filipina, es cocinera profesional. Una vez en Viena, inició su carrera artística en la Escuela Lírica de la Ópera de Viena. Ha actuado en el escenario de ese teatro encarnando diversos papeles en producciones como 'Macbeth', de Verdi, o 'La flauta mágica', de Mozart. Completó sus estudios en la Universidad Privada de Música y Arte de la Ciudad de Viena (MUK).

Lejos de limitarse, JJ utiliza su técnica clásica y la traslada a terrenos modernos tendiendo un puente entre siglos y fusionando de una manera exquisita la música barroca y renacentista con melodías pop. En 2020 participó en un programa televisivo británico “The Voice UK” y llegó hasta la fase eliminatoria. Un año después, en el de la televisión pública ORF "Starmania", un concurso de talentos artísticos, donde llegó a ser finalista. Su paso por estos concursos le valió para dar a conocer su extraordinario registro y su manera sentida de interpretar.

Amor sin cerrojos

Además de alemán, Pietsch habla también fluido inglés, francés y tagalo. En marzo, declaró a la plataforma "Queer": "La música clásica es realmente algo unificador y muy hermoso. Muchas canciones pop que se escuchan en la radio hoy en día tienen elementos clásicos... Para mí también era importante combinar mis dos mundos musicales".

69th Eurovision Song Contest - Grand Final GEORGIOS KEFALAS Agencia EFE

Cuando se le preguntó sobre su condición queer, señaló: "Sí, absolutamente. Yo mismo soy queer y estoy feliz de representar a la comunidad y darle voz. Ahora soy, por así decirlo, la voz de la comunidad queer en Austria... Mi mensaje personal sería simplemente amarnos los unos a los otros, porque el amor es lo más hermoso del mundo y el odio es lo más terrible".

En una conferencia de prensa posterior a la victoria, JJ dijo que el mensaje de su canción sobre el romance no correspondido significa que "el amor es la fuerza más poderosa del planeta Tierra y el amor persevera". Añadió que su deseo es transmitir "aceptación e igualdad para todos".

Reacciones a la victoria

"Desde 'La flauta mágica' hasta ganar Eurovisión, es de alguna manera una historia que solo puede suceder en Austria", dijo el director de la Ópera de Viena, Bogdan Roscic. "Quien mantiene la calma en el escenario de la Ópera Estatal de Viena también puede actuar con maestría ante 150 millones de personas", añadió en su felicitación a Pietsch a través de la agencia local APA.

También el director general de la ORF, Roland Weissmann, le dio su particular enhorabuena: "Ha llegado a toda Europa y ha tenido un recibimiento impresionante".

"Felicitamos a JJ por su fantástica actuación y nos enorgullece haberlo acompañado en su camino hacia el éxito, al igual que Conchita Wurst", agregó refiriéndose al último triunfo austríaco en Eurovisión, en 2014, cuando se llevó el trofeo con la canción "Rise Like A Phoenix".

Switzerland Eurovision Song Contest ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Según APA, se espera que JJ regrese en la tarde de este domingo a su país, con un vuelo desde la vecina Suiza que debe aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Viena a las 16.25 hora local. Ofrecerá después una rueda de prensa en la sede de la ORF.