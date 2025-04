"En ningún momento sabían con claridad qué estaba pasando"

Otro de los afectados fue Eneko. Este policía nacional tomó un tren en Valladolid que se disponía a hacer un trayecto desde Madrid hasta Vitoria. "Se suponía que llegaba a las 11:50 y llegó a Valladolid a las 12: 05 aproximadamente. El tren iba un 80% lleno. Sobre las 12:20 empezó a renquear y el maquinista avisó de que tenía problemas, se paraba, arrancaba y se volvía a parar", comienza explicando.

Además, el protagonista, en declaraciones a LA RAZÓN, añade: "Finalmente consiguió llegar hasta la estación de Venta de Baños y ya nos avisaron de que no tenían fluido eléctrico y que iban a parar motores para no gastar batería". Igualmente, Eneko ha querido poner el foco en la incertidumbre de la situación que vivió: "En ningún momento sabíamos con claridad que estaba pasando".

Viajeros del tren Madrid-Irún parados en Venta de Baños Brágimo Ical

"De hecho, yo iba en el primer vagón, pegado a la cabina del maquinista y les oí comentar. Tenían problemas, pero no sabían muy bien. E incluso llamaron a Miranda de Ebro y a Burgos, y a sus centrales y no les sabían decir", puntualiza. Para finalizar, concluye: "No teníamos cobertura y no pude llamar a nadie para que me viniese a buscar. Llegó un padre a buscar a su hija, a las 18:00 horas, y me acercó a Valladolid en su coche con otros pasajeros".