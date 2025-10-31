Así se ha despedido Ángeles Blanco ante el inminente cambio en Informativos Telecinco: "Dejo las comidas para irme a las cenas"

El de este viernes ha sido un día especial en los Informativos Telecinco de las 15:00 horas. Ángeles Blanco, copresentadora junto a Isabel Jiménez, se ha despedido de su audiencia ante el inminente cambio propuesto por la cadena y que fue anunciado hace tan solo una semana.

La conductora del espacio informativo de la sobremesa se ha despedido de la que hasta ahora ha sido su compañera a la hora de trasladar la actualidad y la última hora a los telespectadores de Telecinco que se conectaban durante la hora de la comida.

El momento ha llegado al final del informativo, cuando Isabel Jiménez ha aprovechado el directo para anunciar el último día que compartía pantalla con la periodista: "Bueno, nosotras terminamos nuestro último informativo juntas después de casi dos años".

Tras ello, le ha agarrado la mano para desearle "todo lo mejor en tu nueva etapa junto a Carlos Franganillo". Un mensaje que ha obtenido la inmediata réplica de Blanco, emplazando a la audiencia a la edición nocturna: "Dejo las comidas para irme a las cenas. Ahora les espero a las 21:00 horas, las 20:00 en Canarias. Antes de todo eso llega el fin de semana. Disfrútenlo".

A partir del 3 de noviembre, la edición de prime time del informativo de Telecinco que presenta y dirige Carlos Franganillo de lunes a viernes contará con la presencia de Ángeles Blanco, que competirá con Antena 3 Noticias 2, de su marido Vicente Vallés, y el Telediario 2 que conduce Pepa Bueno en La 1.

La comunicadora se une así al espacio informativo de las 21:00 horas, que renovará su formato con la incorporación de un "nuevo planteamiento narrativo y audiovisual". Por otro lado, Isabel Jiménez, se mantendrá al frente de Informativos Telecinco 15:00 horas.