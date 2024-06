Cristina Pardo afea la sobreactuación de María Jesús Montero en el Congreso: “No lo entiendo”

La última comparecencia en el Congreso de los Diputados dejó para el recuerdo unas polémicas sobreactuaciones de la número dos de Pedro Sánchez. María Jesús Montero se mostraba eufórica con cada argumento que soltaba el Presidente del Gobierno, sobrerreacción que ha molestado tanto el espectro político como en el mundo del periodismo. Cristina Pardomostró su descontento y admitió “no entender” este tipo de actitudes en el programa vespertino que presenta junto a Iñaki López, “Más vale Tarde”, en laSexta.

División de opiniones

Durante la emisión del programa en la tarde de ayer, el copresentador del espacio Iñaki López defendió a Montero, afirmando: "Montero siempre entre mi público". Sin embargo, su compañera Cristina Pardo mostró una postura más crítica hacia la política andaluza, cuestionando: "¿Por qué hay gente que es tan efusiva con sus jefes? No lo entiendo. Creo que con los jefes a veces hay un entusiasmo un poco obligado", espetó la presentadora.

López, aunque discrepó, valoró la pasión en la política: "Es bonito que la gente viva la política de una manera visceral". No obstante, también criticó la falta de contenido significativo en la sesión de control: "Lo peor de todo es que, de momento, en esta sesión de control no hemos escuchado nada que tenga que ver con el bienestar de los ciudadanos, pero risas estamos echando", concluyó Iñaki López, ejemplificando que no siempre está de acuerdo con su compañera de programa.