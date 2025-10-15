David Bustamante responde a los que le han criticado por su físico: "A ellos no les importa para nada"

El plató de 'El Hormiguero' ha recibido este miércoles a David Bustamante con los brazos abiertos. El cantante, que pertenece al Club Infinity después de haber visitado a Pablo Motos y las hormigas más de 20 veces, presenta su nueva gira, 'Inédito', que promete sorprender a sus seguidores con una peculiar puesta en escena. De hecho, irá presentado en cada teatro su nuevo disco, con el mismo nombre y con canciones aún por descubrir.

La gira se trasladará a una dimensión más cercana e íntima, con conciertos más pausados y un ambiente mágico. "Me invita más a explicarte las cosas, a coger mi guitarra. Sigo siendo yo y mis canciones, pero las canto de manera diferente", ha desvelado antes de sorprender al público del programa cantando en directo y por primera vez la canción 'Sé'.

El artista ha aparecido con un look impecable y lo primero que ha hecho es mandar un mensaje a todas aquellas personas que le han criticado por su peso en los últimos meses. "Lo que me molesta es que con todas las cosas que hago, de lo único que hablen es de algo que a ellos no les importa para nada".

"No lo hacen por mi bien, ellos cuando ven a alguien débil o más gris lo único que hacen es ponerme el pie en el cuello para que no levante cabeza. No hay nada más ruin en esta vida que ser cobarde", ha apuntado.

El de San Vicente de la Barquera ha comenzado a ganar músculo haciendo ejercicio con el seguimiento de un entrenador personal y ha relatado cómo es su rutina, empezando por cuando se levanta por la mañana. "Sea la hora que sea hago una activación, camino en ayunas todas las mañanas y entrenamos durante una hora fuerza aerodinámica", ha explicado, añadiendo que por la noche vuelve a hacer en torno a una hora u hora y media de cardio, "bien sea jugando al tenis, nadando o jugando al pádel".

Al igual que ha empezado a cuidar su alimentación, notando una "mejora increíble" desde que ha dejado de comer "hidratos, harina y azúcares". Además, ha aconsejado a quienes por un motivo u otro se resisten a hacer deporte: "Siempre es mejor 20 minutos que nada, el momento en el que decides salir del sofá y ponerte a caminar, el cuerpo va a estar agradecido y va a querer más. No hay mejor terapeuta y ansiolítico que el deporte".

En esa línea, ha defendido la importancia de llevar un estilo de vida sana: "Al cuidar tu estómago y no sufrir reflujos, mi voz está mejor que nunca en mi vida. Cuando tienes malas digestiones, quemas las cuerdas vocales por la acidez del estómago".

Durante la entrevista, también ha habido tiempo para las anécdotas y, en línea con el ejercicio físico, el presentador del programa de Antena 3 ha sacado a colación una historia que dejaba en evidencia al invitado y que le ocurrió durante unas vacaciones en Tenerife. "Me pasó una cosa bastante cruel", ha recordado el artista, que por aquel entonces se compró ropa deportiva para salir a caminar.

"Me compro unas playeras que tienen una fibra de carbono que te impulsan, las medias de compresión, una ropa que transpira, voy aerodinámico... Voy caminando tranquilamente y, de repente, pasa una señora octogenaria por la derecha, vestida con un sombrero de paja y unas alpargatas y me despeinó", ha comentado avergonzado.

Pero lejos de venirse abajo, aquel día el cantante intentó recuperar su posición, aunque no con mucho éxito: "Yo caminando digo: 'Voy a seguir el rebufo'. Estamos a las faldas del Teide y, cuando voy a llegar a ella, echa a trotar".

Por otro lado, ha desvelado que le encanta rapear y que una vez tuvo la "osadía" de invitar a Arcano a su casa para "hacer una batalla de gallos", aunque no acabó muy bien para sus intereses. Al contrario que en la noche de este miércoles, cuando ha salido airoso del rap que ha improvisado con Trancas y Barrancas.

Otro de sus hobbies es el de patinar, aunque no sabe frenar: "Me ves patinando y dices: 'qué flow, este controla'. Lo que pasa es que freno contra la puerta de un garaje, un coche que se me cruza… Si voy lento hago como una U. Quiero aprender a frenar".

El programa de Antena 3 cerrará la semana este jueves con otra visita musical y recibirá a Leiva, que llega tras cantar ante 8.500 personas en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza durante el día grande de las fiestas del Pilar.