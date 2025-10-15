David Bustamente presenta su tour 'Inédito' en 'El Hormiguero'

La música se apoderará del plató de Antena 3 con el invitado en el ecuador de la semana, el integrante del club Infinity, David Bustamante. El cantante cántabro visita 'El Hormiguero' y enseñará en el programa líder de la televisión española su nuevo tour 'Inédito' por los mejores teatros de España.

Tras actuar durante este 2025 en Illueca, Zaragoza, , Barcelona, Madrid, Valencia, A Coruña, Bilbao, Cerdanyola del Vallès, Maliaño, Almaraz (Cáceres), Pinto, Vilagarcía de Arousa, Valladolid, Nava del Rey, Antigua (Fuerteventura), Alicante, Aranda de Duero, Tarragona, Sevilla, Bustamante le queda aún muchas ciudades por recorrer hasta diciembre de este año:

Córdoba – 17 octubre 2025 | 20:00 – Gran Teatro

Granada – 18 octubre 2025 | 21:00 – Palacio de Congresos

Jerez – 25 octubre 2025 | 20:00 – Teatro Villamarta

Logroño – 16 noviembre 2025 | 20:00 – Rioja Forum

Gijón – 28 noviembre 2025 | 21:00 – Gijón Arena

Madrid – 30 noviembre 2025 | 19:30 – Live Las Ventas

Nacido el 25 de marzo de 1982 en San Vicente de la Barquera, Cantabria, David Bustamante mostró interés por la música desde temprana edad, participando en concursos y festivales locales. Su salto a la fama se produjo en 2001 cuando participó en la primera edición de 'Operación Triunfo', donde quedó en tercer lugar. A partir de ahí, su carrera despegó con su álbum debut, 'Bustamante', que rápidamente alcanzó el éxito, vendiendo más de medio millón de copias en pocos días. Con más de dos millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Bustamante ha lanzado numerosos álbumes, entre ellos 'Así soy yo', 'Caricias al alma' y 'Héroes en tiempos de guerra'. Ha colaborado con reconocidos artistas y se ha destacado en España y América Latina. Además, ha acumulado 15 discos de platino y varios premios, incluyendo reconocimientos en descargas digitales. Bustamante ha realizado más de 900 conciertos y sigue siendo una figura prominente en la escena musical española. En 2021 celebró sus dos décadas de carrera con un álbum recopilatorio titulado 'Veinte años y un destino', donde regrabó sus mayores éxitos.

Resto de invitados de la semana en 'El Hormiguero'

El colofón final lo pondrá mañana jueves Leiva, quien presenta en 'El Hormiguero' el largometraje, 'Hasta que me quede sin voz', que llegará a los cines dentro de una semana, el viernes 17 de octubre.