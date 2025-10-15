'Percy Jackson' ficha a la "Barbie rara" para el papel de Afrodita en la tercera temporada

"Percy Jackson y los dioses del Olimpo" aún tiene mucho que contar. La segunda entrega llegará a Disney Plus+ el próximo 10 de diciembre, mientras las aventuras del joven semidios escritas por Rick Riordan han sido renovadas por una tercera temporada que, además de contar con la española Dafne Keen, tendrá entre sus filas a Kate McKinnon.

La actriz estadounidense, que interpretó a la barbie rara en la película más taquillera de 2023 protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, se sumará al elenco de la ficción e interpretará a Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza.

Lo hará como estrella recurrente, tal y como ha desvelado el medio estadounidense 'Variety', en unos episodios que se basarán en el libro 'La maldición del titán' y que ya están en producción en Vancouver. Asimismo, el personaje al que da vida se caracterizará por su capacidad de cambiar apariencia según quien la mire y se cruzará en el camino del protagonista para asegurarse que respete el poder y la importancia del amor antes de aceptar ofrecerle ayuda en su misión.

La intérprete se une a las últimas incorporaciones tras el anuncio de Dafne Keen como Artemisa y la canadiense Saara Chaudry, que se meterá en la piel de Zoë Nightshade, una de las lugartenientes de la diosa griega de la caza y la luna. Junto a ellas aparecerán dos de los semidioses favoritos de los fans, Nico di Angelo y su hermana Bianca, interpretados por Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie, respectivamente.

Si la segunda temporada sigue los eventos de la segunda novela en la que Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y del Vellocino de Oro, la tercera temporada debería adaptar la peligrosa misión a la que se enfrenta junto a sus amigos para rescatar a su amiga Annabeth Chase y a la diosa griega Artemisa, quienes han sido secuestradas.