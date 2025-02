"Se están quedando en los huesos": las conclusiones sacadas por Ana Rosa en su conversación sobre Vox con Iván Espinosa de los Monteros

Incluso en el Día de los Enamorados, las riñas dan de qué hablar. Iván Espinosa de los Monteros, quien fuera el antiguo secretario general de Vox, se ha sentado 'El programa de Ana Rosa' para reaccionar a la actualidad política, más concretamente la de su antiguo partido.

La semana pasada, el hasta aquel momento vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo, anunciaba su dimisión, generando cierta intriga en relación a una crisis interna dentro de la formación.

El abandono de García-Gallardo

El líder de Vox en Castilla y León dejaba su puesto en la Junta a través de una carta, donde evitaba opinar sobre sus discrepancias dentro del partido. “En el día de San Blas, cierro esta carta recordando que, para algunos, el éxito no se mide por el poder o el dinero, sino por ser digno de ser imitado por nuestros hijos y compatriotas”, concluía el García-Gallardo, quien también se retiraba de la política.

Ana Rosa comenzaba preguntando por la sucesión de dimisiones que llevaba produciéndose desde hacía ya varios años: "Los líderes que acompañaron al nacimiento de Vox estáis saliendo de Vox, tú entre ellos". De esta manera, la presentadora hacía referencia a la baja de otros rostros conocidos, como los de Macarena Olona, Rocío Monasterio o incluso el mismo Espinosa de los Monteros. "¿Qué está pasando para que se estén quedando en los huesos? Porque se están quedando en los huesos", añadía la conductora del programa.

El expolítico contestaba de esta manera a Quintana. "En general, las organizaciones que se dedican a producir productos que no son tangibles, los que están en el mundo de los servicios o de las ideas, dependen de las personas", replicaba Espinosa de los Monteros. "Estas organizaciones se caracterizan por el tipo de gente que promocionan, que premian, y también los que se despiden, cuando se van voluntariamente", añadía a su intervención.

La derecha en España

Antes de finalizar la sección de análisis política del programa, saltaba una pregunta entre los colaboradores. "¿Hay mercado para una tercera vía en la derecha?, preguntaba al también promotor y consultor inmobiliario. "Habría que hacer un análisis de mercado que aún no he hecho", respondía, con la presentadora del formato atónita por la declaración del expolítico. "¿Aún no lo has hecho?, decía en tono de broma.

Iván Espinosa de los Monteros concluía que la búsqueda de soluciones alternativas es una vía factible para la creación de nuevos partidos. "Para que propongan soluciones hay que implicar que existe un problema, y hay ciertos problemas, como la vivienda, donde puede haber soluciones alternativas, que no necesariamente se están ofreciendo", explicaba al resto del equipo.