¿Fuck off o Fuck You? Iturralde González tiene clara su postura con Bellingham: "Tendrá que respetar el idioma que hablamos aquí"

La polémica en torno a la expulsión de Jude Bellingham en el partido entre Osasuna y Real Madrid sigue dando que hablar y parece que no va a parar. Dos días después del encuentro en El Sadar, el exárbitro de Primera División, Eduardo Iturralde González, ha lanzado un contundente mensaje al futbolista inglés en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro, dejando claro su postura sobre el incidente.

Durante el partido disputado en Pamplona, Bellingham fue expulsado en el minuto 38 de la primera parte tras dirigirse supuestamente al árbitro Munuera Montero con un "fuck off", una expresión en inglés que, según el acta arbitral, fue realmente "fuck you". La decisión ha generado debate en la afición blanca, ya que el significado de ambas frases puede diferir en términos de gravedad. Para aclararlo, el programa de Cuatro ha contado con la participación de Robbie Vincent, profesor de inglés nativo e influencer, quien ha explicado las diferencias entre ambas expresiones. "'Fuck off' es como decir 'vete a la mierda' o 'vete a tomar…', mientras que 'fuck you' es más como 'que te den'", ha precisado. Ante la pregunta de si "fuck off" es irrespetuoso, Vincent no dejó dudas: "Sí lo es. Yo nunca se lo diría a mi padre o a mi madre porque me daría una colleja".

Bellingham, después de ver la roja en El Sadar Agencia AP

No obstante, el experto ha matizado que en un partido de fútbol, especialmente en el Reino Unido, esta expresión es común y no suele acarrear sanciones. "Se dice muchas veces al árbitro y no pasa nada", ha comentado en el programa de Risto Mejide. Sin embargo, Iturralde González no ha estado de acuerdo con esta afirmación y ha recordado un precedente en la Premier League. "No se puede decir que es tradición cuando en 2012 le cayeron cuatro partidos a Arsène Wenger por decirle al árbitro 'fuck off'", ha señalado el excolegiado.

En medio de la conversación del programa de Mediaset, Eduardo Iturralde González ha lanzado un contundente comentario dirigido a Bellingham, dejando clara su postura sobre la polémica. "¿Sabes cuál es el problema? Que si viene un inglés aquí, tiene que circular por la izquierda, no por la derecha. Y si viene aquí, tendrá que respetar el idioma que hablamos aquí", ha afirmado el exárbitro, refiriéndose a la necesidad de adecuarse a las normas y costumbres del país en el que se juega. Desde su punto de vista, lo dicho por Bellingham en el partido representa una falta de respeto en España y, por lo tanto, justifica la tarjeta roja mostrada por Munuera Montero. "Aquí es una falta de respeto, es roja. Y luego, que el Comité de Competición decida si es un insulto o un menosprecio", ha añadido.

La sanción al centrocampista inglés, que en los últimos partidos se le ha podido ver pasado de revoluciones y pudo ser expulsado también en el derbi madrileño, sigue en el aire y se espera que el Comité de Competición determine si su expulsión conllevará un castigo mayor. Mientras tanto, la polémica sigue alimentando el debate entre aficionados y expertos del fútbol, sobre todo por parte de simpatizantes del conjunto de Concha Espina que son los que les interesa que esta polémica siga viva.