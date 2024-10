Gloria Gaynor revela en 'El Hormiguero' una llamativa historia de una fan: "Mi canción le salvó..."

'El Hormiguero' de Antena 3 ha cerrado la segunda semana de octubre con una visita estelar: Gloria Gaynor, la icónica reina de la música disco, ha estado en el plató con Pablo Motos para hablar sobre su único concierto en España este año. La cantante estadounidense, conocida mundialmente por su emblemático tema 'I Will Survive', actuará el próximo 12 de octubre en el WiZink Center de Madrid en el concierto titulado 'Gloria Gaynor: Never Can Say Goodbye', donde se espera que interprete algunos de sus mayores éxitos.

Pablo Motos, fiel a su estilo, le ha dado la bienvenida a la artista con gran entusiasmo, presentándola como "la reina absoluta de la música disco". Gaynor, visiblemente emocionada, se ha fundido en un abrazo con el presentador y ha agradecido la cálida recepción del público español. "Gracias por el recibimiento", ha afirmado la cantante al comenzar la entrevista. Ya sentados, Motos le ha preguntado si era consciente de la alegría que generaba en sus fans cada vez que interpretaba sus himnos. "Espero que sea siempre así", ha respondido la cantante con una sonrisa, confesando además que estaba aprendiendo español por su cuenta. "Hablo un poco de español, aprendo con un diccionario sola en casa, pero no estoy acostumbrada a escucharlo mucho. Me gusta mucho el español y la gente de aquí", ha añadido.

La entrevista también ha profundizado en su llegada a Madrid y los preparativos para su concierto. "Hoy he dormido cuatro horas y me ha servido para estar lista para la gente, para los fans", ha compartido Gloria, mostrando su incansable energía. Aunque ha confesado que el español no le resultaba fácil, lo enfrentaba con humor. "Tengo un problema porque cuando hablo en español pienso en español. Si hay una palabra que no conozco, no puedo pensar en esa palabra en inglés para saber qué es. Ese es mi problema", ha explicado entre risas.

Por otra parte, al hablar de su longeva carrera, que abarca más de seis décadas, Gaynor lo ha mencionado en tono cómico. "60 años, lo digo en bajito para que no se entere nadie", ha dicho riéndose. Ante la pregunta de Pablo Motos sobre qué tiene el escenario que la sigue atrapando después de tantos años, Gaynor ha sido clara: "No es el escenario, es la gente. Nunca voy a olvidar cuando estuve en Benidorm hace un año. Cuando salgo al escenario y veo el gran amor que me transmite el público, pienso si llorar de la emoción", ha afirmado la artista conmovida. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado cuando Gaynor h relatado la única vez que tuvo miedo al salir a un escenario. "Fue la primera vez que canté en el coro del instituto. Tenía 13 años y el profesor me pidió que cantara sola. Entré en el escenario, veía al público inmenso, todos me observaban, y no podía emitir ni un sonido", ha recordado. Sin embargo, logró sobreponerse y cantar, lo que marcó el inicio de una carrera que nunca más estuvo dominada por el miedo:"Mi profesor me dijo que cuando entrase siempre al escenario el público está absolutamente alucinado, no se imaginan el valor que tienes al salir ahí y tú tienes un control absoluto, puedes bien retenerlo o renunciar a él. Yo siempre decidí retenerlo y nunca más he tenido miedo al escenario", ha asegurado.

La conversación ha girado inevitablemente hacia su éxito mundial 'I Will Survive', un himno de superación personal que ha inspirado a generaciones. Pablo Motos le ha preguntado si creía que la canción había ayudado a muchas personas. "Estuve en Italia y una joven asiática me dijo que mi canción le había salvado la vida. Llevaba un año viviendo con dificultades y estaba pensando en suicidarse antes de escucharme en directo. Esa historia me llegó profundamente", ha confesado Gloria Gaynor, revelando el impacto emocional de su música. Además, la cantante ha contado cómo llegó a grabar la canción. "No sé a qué se refería el autor exactamente, pero la compañía discográfica me pidió que la cantara. Me confesaron que esa canción había sido hecha para mí", ha afirmado la artista. Sobre las interpretaciones de la letra, que algunos relacionan con su accidente que casi la dejó sin caminar, Gaynor aclaró: "Sí, yo pensaba en mi accidente, en la muerte de mi madre y en otras cosas. Cada persona le da su propio significado".

Otro de los temas que ha salido a la luz durante la entrevista ha sido el abuso y explotación que sufrió por parte de su marido. Gaynor ha explicado que un momento clave fue una noche en la que sintió una presencia que la despertaba para que escribiera una canción. "Yo me levanté, mi marido no estaba en la cama y me puse a grabar una canción en un cassette. Desde ese momento, nunca más me sentí sola. Sabía que Dios me estaba ayudando a salir de esa situación. La fe fue clave para mí", ha confesado. Gaynor también ha compartido su deseo de grabar un disco gospel en los años 80, algo que, según ella, fue una misión que Dios le había encargado. "Era una obligación, no podía no hacerlo", ha explicdo la cantante.

En otro orden de cosas, Gloria Gaynor, quien en 2025 publicará un nuevo álbum con colaboraciones de grandes artistas internacionales, ha dejado claro en la entrevista que sigue disfrutando del escenario como el primer día. Con humor, ha confesado que nunca ha dejado de moverse: "Soy como una peonza, si paro, me vengo abajo. Siempre debo estar en movimiento", ha dicho entre risas. El momento culmen de la noche ha llegado cuando Pablo Motos, ex DJ, ha revelado que su canción 'I Will Survive' había salvado muchas noches en la pista de baile. Con la petición del presentador, Gaynor ha cerrado la entrevista cantando un fragmento de su legendaria canción, ante los aplausos de un público entregado.