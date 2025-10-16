'El Hormiguero', escenario perfecto para presentar 'Hasta que me quede sin voz' la nueva película de Leiva junto a Movistar Plus+

Leiva es el gran protagonista de esta noche en el plató de 'El Hormiguero', que servirá como escenario perfecto para presentar su nuevo proyecto audiovisual, el largometraje 'Hasta que me quede sin voz', que cuenta con la colaboración de Movistar Plus+. Presentado también en el Festival de San Sebastián, 'Hasta que me quede sin voz' cuenta cómo Leiva se desnuda emocionalmente para ofrecer un retrato íntimo y honesto de su vida en el punto más alto, y más frágil, de su carrera. Narrada en primera persona, la película se adentra en los abismos personales y artísticos que surgen tras un problema irreversible en una cuerda vocal, una amenaza constante que pone en jaque su presente y su futuro. Lejos de rendirse, el artista emprende una lucha interna por mantener viva su pasión, mostrando la crudeza y la belleza de un camino marcado por la resiliencia, el arte y la vulnerabilidad.

Producida por Blur, la cinta sigue a Leiva durante su gira mundial de 2023, la grabación de su disco 'Gigante' (2024-2025) y la creación de la canción original del filme. A través de imágenes reales sin testimonios ajenos, se revela un viaje emocional y vital que recorre su pasado, su vínculo con Rubén Pozo y Joaquín Sabina, y su constante pulso entre la exposición pública y el retiro personal. Estreno en cines el 17 de octubre, con distribución de Sideral y estreno posterior en Movistar Plus+.

Leiva, uno de los cantantes más hechizantes del panorama nacional

Leiva se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y queridas de la música española contemporánea. Multiinstrumentista, compositor y productor, ha desarrollado una carrera de más de 25 años en la que ha creado más de 250 obras, incluyendo bandas sonoras para cine y una prolífica discografía de 12 álbumes de estudio. Su talento y autenticidad le han valido numerosos reconocimientos: tres Doble Discos de Platino, seis de Platino y dos de Oro, además de impresionantes certificaciones por sus canciones, con séxtuples, cuádruples y triples Discos de Platino. A ello se suman dos Premios Goya a la Mejor Canción Original y múltiples nominaciones, reflejo de una trayectoria que combina éxito comercial, respeto artístico y una conexión única con su público.