La insólita petición de Boris Izaguirre a Amaia Montero tras regresar a 'La Oreja de Van Gogh': "Que desbloqueé a Cayetana Guillén-Cuervo"

'La Oreja de Van Gogh' ha estado en primera línea mediática más de 365 días, tras el sonoro adiós de Leire Martínez como vocalista del grupo. Ayer se confirmó el regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' y desde 'Aruser@s' han analizado la vuelta a los escenarios de la cantante de Irún, destacando la curiosa petición de Boris Izaguirre, socialité de la televisión española y uno de los grandes contertulios de la pequeña pantalla en nuestro país, que le ha pedido a Amaia Montero que perdone a Cayetana Guillén-Cuervo y vuelvan a ser amigas. "Me ha dado mucha alegría esta noticia, espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad", espetó Boris, que decidió no entrar en la guerra Amaia-Leire, batalla en la que los colaboradores del magacín matinal diario de laSexta si tomaron partida.

¿Team Amaia o Team Leire?

Alfonso Arús ha decidido “mojarse” en las actuales “guerras” de la música española y lo ha hecho con su habitual tono desenfadado en 'Aruser@s'. El presentador confesó que, en los enfrentamientos mediáticos más comentados, tiene sus favoritos: “En la guerra de Andy y Lucas soy de Andy, y en la de Amaia y Leire, soy de Leire”. “Yo soy team Leire”, insistió entre risas, mientras el resto del equipo también tomaba partido. Alba Gutiérrez opinó que “la frase de que han vuelto donde lo dejaron desprestigia mucho el trabajo de Leire”, y Angie Cárdenas lamentó que “le estuviera haciendo la cama”, dejando clara su postura a favor de la actual vocalista de 'La Oreja de Van Gogh'. Además, recordó que en el programa también son “del team Cayetana”. Por su parte, Tatiana Arús aportó un dato clave: “Leire Martínez estuvo más años en la banda que Amaia Montero”, espetó la colaboradora.